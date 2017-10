E’ incredibile pensare che Steven Soderbergh aveva annunciato il ritiro, ma poi è arrivato "Logan Lucky", una commedia avvincente con punta di thriller ed un cast stellare, che ha fatto così tanto appassionare Soderbergh da volerne curare non solo la regia, ma anche il montaggio e la fotografia.

Logan Lucky: l’incredibile Cast Hollywoodiano

Siamo nella Carolina del Nord ed i fratelli Jimmy e Clyde Logan stanno organizzando una rapina. Questa la premessa di "Logan Lucky" di cui Adam Driver ("Star Wars -il risveglio della forza" e "Silence") e Channing Tatum ("Magic Mike" e "Dear John") sono protagonisti insieme a Daniel Craig ("007 – Spectre" e "Millennium – uomini che odiano le donne") e Hilary Swank ("Million Dollar Baby" e "P.s. I love you"). I due fratelli, interpretati proprio da Driver e Tatum, sperando che il colpo risollevi le loro finanze ormai prosciugate, chiedono aiuto all'artificiere Joe (un Daniel Craig che per l’occasione si è tinto i capelli biondo platino) per rapinare una gara automobilistica che ogni anni si svolge al Charlotte Motor Speedway, durante il Memorial Day. Ma proprio sul più bello, quando sembra che i tre ormai hanno già le tasche piene di quattrini, che entra nell'azione un’affascinante agente dell'FBI (Hilary Swank) che farà di tutto per fermare, incastrare ed arrestare i tre furfanti.

Il film è già campione di incassi in America, in 6 settimane di programmazione ha infatti guadagnato 27,8 milioni di dollari, di cui 8,1 milioni solo durante il primo weekend.