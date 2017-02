Il Festival di Berlino rivela la durata di “Logan” e pubblicata una sinossi molto più dettagliata di quella messa da Hugh Jackman sul suo profilo Instagram.

Logan: da Berlino con furore arrivano durata e sinossi

Il sito della Berlinale, il festival del cinema tedesco, ha inserito informazioni molto interessanti nella scheda dedicata a “Logan”, che verrà presentato fuori concorso in anteprima mondiale. Il primo dato rilevante è innanzitutto la durata, che sembra essere di 135 minuti, più di due ore di film, molto di più rispetto ai due “Wolverine” (non considerando le versioni estese).

La pellicola, come già ribadito varie volte, si prospetta totalmente diversa dai cinecomic sull’X-Man di adamantio visti finora. A confermarlo è la stessa sinossi, di gran lunga più minuziosa ed esauriente rispetto a quella pubblicata dall’attore protagonista.

Logan: traduzione della sinossi

Qui di seguito la traduzione della sinossi descritta nella scheda berlinese del film:

“Nel 2024 la popolazione mutante si è ridotto in modo significativo e gli X-Men sono sciolti. Logan, il cui potere di auto-guarigione è in diminuzione, si è abbandonato ad alcool e ora si guadagna da vivere come autista. Si prende cura di un malato e vecchio Professor X, che tiene nascosto. Un giorno, una sconosciuta chiede a Logan di guidare una ragazza di nome Laura fino al confine canadese. In un primo momento l’X-Man si rifiuta, ma il professore ha atteso per molto tempo comparisse. Laura possiede una straordinaria abilità di combattimento ed ha molte cose in comune con Wolverine. La giovane ragazza è perseguita da figure sinistre che lavorano per una potente corporazione; questo è perché il suo DNA contiene il segreto che la collega a Logan. Inizia un inseguimento senza sosta…

In questa terza uscita cinematografica con il personaggio dei fumetti Marvel, Wolverine, vediamo i supereroi afflitti dai problemi di ogni giorno. Stanno invecchiando, sono in difficoltà e lottano per sopravvivere finanziariamente. Un anziano Logan è costretto a chiedere a se stesso se può o addirittura se vuole far buon uso dei suoi restanti poteri. Sembrerebbe che nel prossimo futuro, i tempi in cui erano in grado di imporre al mondo la giustizia con artigli affilati e poteri telepatici siano ormai terminati.”

Erika Micheli

02/02/2017