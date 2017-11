Channing Tatum, attore statunitense che in questi anni sta vivendo un momento lavorativo piuttosto prolifico, nel suo prossimo film “Smallfoot”, pellicola d’animazione della Warner Bros di cui da poco è uscito il primo trailer, presterà la voce a uno Yeti con una gran paura degli umani.

Channing Tatum alla scoperta degli umani

Channing Tatum in “Smallfoot” da la voce a un piccolo Yeti di nome Migo che rimane scioccato dopo aver scoperto la vera esistenza degli umani, esseri che la comunità degli Yeti chiama “Smallfoot”, in un rovesciamento della leggenda di Bigfoot. Il trailer del film è stato svelato mercoledì, con la tagline “Yeti or not, here they come!”, che parodia il testo della famosa canzone delle Fugees del 1996.

Nel primo trailer del film Migo fa capire bene quali sono le caratteristiche degli umani che spaventano gli Yeti, spiegando che l’uomo “è una creatura terrificante con perfetti denti bianchi e alito che sa di menta, e gli unici peli che ha su tutto il corpo sono sulla sua testa!”

Nel corso del film le notizie del ritrovamento di questo piccolo “smallfoot” portano a Migo la fama e l’interessamento della “ragazza” dei suoi sogni, ma porta anche la piccola comunità degli Yeti in tumulto per paura di tutto quello che potrebbe esserci fuori, nel mondo, al di fuori del loro piccolo villaggio innevato.

James Corden, il comico britannico, interpreta lo “smallfoot”, un umano di nome Percy; il resto del cast comprende Zendaya, Gina Rodriguez, il famoso giocatore di basket LeBron James, il rapper Common, Danny DeVito, Yara Shahidi, Jimmy Tatro, e Ely Henry.

Il regista di “La gang del bosco” Karey Kirkpatrick ha diretto il film da una soggetto di John Ficarra e Glenn Requa, basata su una storia di Sergio Pablos. I due sono anche produttori del film insieme a Bonnie Radford.

“Smallfoot” doveva essere inizialmente distribuito il 9 Febbraio 2018, ma a Maggio la Warner Bros ha deciso di spostare l’uscita del film al 28 Settembre 2018. Rimane ancora sconosciuta la data di uscita italiana.

Guarda il trailer di “Smallfoot”:

Nicolò Piccioni

23/11/2017