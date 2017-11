Lizzy Caplan sarà nel cast di “Gambit”

La star di “Masters of Sex”, Lizzy Caplan, è in trattativa per entrare nel cast di “Gambit”. Secondo le voci, coprirebbe il ruolo di protagonista femminile nel suddetto film.

Lizzy Caplan: da psicologa a supereroina

Nomitata agli Emmy per “Masters of Sex” (serie tv Showtime improntata sulle vicende dei ‘pionieri’ dello studio sulla sessualità umana), Lizzy Caplan si sta costruendo un curriculum cinematografico significativo: dopo aver preso parte a “Cloverfield”, “127 Hours”, “Now You See Me 2 “, e “Allied”, si sta dedicando alle mini serie “Das Boot” e “Extinction” (thriller di matrice scientifica al fianco di Michael Pena).

Lo spinoff di “X-Men” avrà come protagonista ufficiale Channing Tatum, che vestirà i panni di Gambit (che, nel 2009, era stato interpretato da Taylor Kitsch nel film “X-Men Origins: Wolverine”), un mutante che ha l’abilità di caricare il proprio corpo e oggetti – spesso carte da gioco – di energia bio-cinetica prodotta dal suo stesso organismo. Ladro, truffatore, nonché grande seduttore, entrato a far parte del gruppo degli “X-Men” intraprende una relazione con Rogue. La sua storia col gruppo di mutanti è decisamente incostante a causa del suo legame con Sinistro; tuttavia, dopo la sua redenzione, diverrà solida.

Diretto da Gore Verbinski (“Pirati dei Caraibi”), il debutto nelle sale cinematografiche è previsto per il 14 febbraio 2019.

Nicole Ulisse

21/11/2017