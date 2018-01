L’isola dei cani – 2018

Nel 2037, a seguito dell’”influenza canina”, tutti i cani del Giappone vengono messi in quarantena su un’isola di rifiuti. Quando arriva su quest’isola un ragazzino di nome Atari Kobayashi, cinque cani stufi della loro decadente vita, cercheranno di aiutare il bambino nella ricerca del suo cane Spots e lo proteggeranno dalla autorità giapponesi che vogliono riportarlo a casa.

L’isola dei cani: un’isola particolare

“L’isola dei cani”, è un film d’animazione realizzato in stop motion, scritto, diretto e co-prodotto dal regista statunitense Wes Anderson. Autore in passato di film di questo genere come “Fantastic Mr. Fox”, candidato all’Oscar nel 2010. Wes Anderson ha diretto anche film come “Grand Budapest Hotel” e “Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore” anch’essi nominati a premi Oscar.

“L’isola dei cani”, comprende un cast eccezionale formato da attori del calibro di Bryan Cranston nel ruolo di Capo, gli immancabili Edward Norton e Bill Murray nei rispettivi ruoli di Rex e Boss e Jeff Goldblum che presterà la voce a Duke.

Le musiche del film sono state affidate al premio Oscar Alexandre Desplat, dopo il successo ottenuto con “Grand Budapest Hotel”.

Il film “L’isola dei cani”, come ha spiegato lo stesso regista all’inizio della sua produzione, sarà molto influenzato dai lavori del grande regista giapponese Akira Kurosawa e dagli speciali televisivi natalizi.

“L’isola dei cani” è stato scelto come film d’apertura della 68ª edizione del Festival di Berlino e verrà distribuito nelle sale americane a partire dal mese di marzo del 2018.