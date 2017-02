"L'inganno" racconta di come, scampato alla cattura da parte di alcuni soldati sudisti, un soldato ferito venga accolto e accudito dalle ragazze della Miss Martha Farnsworth Seminary for Young Ladies. Diventato l'oggetto di attrazione delle ragazze, l'uomo riuscirà a sedurne tre scatenando contrasti e gelosie nella scuola...ma quando la verità verrà alla luce, le donne uniranno le forze per vendicarsi del seduttore.

Interpretato da Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning, il progetto vede alla regia il premio Oscar Sofia Coppola nel doppio ruolo di regista e sceneggiatrice.

Le riprese del film sono iniziate il 31 ottobre e terminate il 7 dicembre 2016.

"L'inganno": remake del film "La notte brava del soldato Jonathan"

La pellicola, oltre ad essere basata sull'omonimo romanzo di Thomas P. Cullinan, rappresenta una nuova versione de "La notte brava del soldato Jonathan" del 1971 diretto da Don Siegel con Clint Eastwood e Geraldine Page.

Eastwood, che lesse il libro nel 1966, rimase così preso dalla storia che accettò di interpretare il soldato ferito al centro di un'attenzione tutta al femminile, inclusa quella di ragazze minorenni.L'attore considerò il film come un'opportunità di trasmettere al pubblico delle emozioni autentiche, diversamente dai soliti personaggi stereotipati.

Albert Maltz, il primo sceneggiatore, optò per un lieto fine; tuttavia, sia Eastwood che Siegel ritennero che un finale più simile al romanzo avrebbe lanciato un forte messaggio contro la guerra, decidendo quindi di alterarlo.

La pellicola degli anni '70 non ottenne il successo sperato, probabilmente perché la casa di produzione non seppe etichettarlo con il genere adeguato. La cosa portò ad una serie di conflitti che si conclusero con l'interruzione dei rapporti lavorativi fra Eastwood e la Universal fino al 2008.