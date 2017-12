Linda Cardellini insieme a Viggo Mortensen in ‘Green Book’

Linda Cardellini, insieme a Mahershala Ali e Viggo Mortensen, prenderà parte al dramma di matrice storica “Green Book”, prodotto e finanziato da Participant Media.

Il film sarà diretto da Peter Farrelly, da uno script che ha ideato con Nick Vallelonga e Brian Currie.

Linda Cardellini: finalmente in un progetto di spessore

“Green Book” è improntato sulla storia – vera – di Tony Lip, un buttafuori italoamericano la cui istruzione si è interrotta in seconda media. Il protagonista, nel 1962, venne scelto per fare da autista a Dr. Don Shirley, un pianista jazz d’indubbio talento, durante un tour che iniziò a New York City e continuò fino al profondo sud (nell’epoca pre-diritti civili).

Dal momento che Shirley era afroamericano, decise di fare affidamento sul Negro Motorist Green Book (il libro verde per automobilisti negri), al fine di trovare motel, ristoranti, e pompe di benzina in cui fossero ben accolti – dalla linea Mason-Dixon in giù -. Il viaggio, naturalmente, è servito ad aprire gli occhi dei due protagonisti, e farli render conto del mondo in cui vivevano.

Farrelly ha affermato: “Avere nel mio film Viggo, Mahershala, e Linda è una vera e propria benedizione. Ho l’imbarazzo della scelta. Non vedo l’ora d’iniziare a lavorarci”.

Linda Cardellini, resasi famosa per aver vestito i panni dell’infermiera Samantha Taggart nella serie “E.R – Medici in prima linea”, ha lavorato anche in svariate serie tv, fra cui “Freaks and Geeks”. Il suo debutto sul grande schermo è col film “Strangeland”, nel 1998. Nel 2002 acquisisce ancora più notorietà grazie all’interpretazione di Velma Dinkley in “Scooby-Doo” e “Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati”.

Dopo aver preso parte al pluripremiato “I segreti di Brokeback Mountain”, ha avuto un altro ruolo di spicco in “Avengers: Age of Ultron”, in cui ha vestito i panni della moglie di Occhio di Falco.

Nicole Ulisse

01/12/2017