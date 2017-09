Titolo originale Norman

Regia: Joseph Cedar

Cast: Richard Gere, Michael Sheen, Steve Buscemi, Josh Charles, Charlotte Gainsbourg, Dan Stevens, Isaach De Bankolé, Lior Ashkenazi, Harris Yulin, Andrew Polk, Maryann Urbano, Jay Patterson, Doval'e Glickman, Hank Azaria

Genere: Commedia, colore

Durata: 117 minuti

Produzione: USA, Israele, 2016.

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 28 settembre 2017

La pellicola drammatica distribuita in Italia con il titolo di "L'incredibile vita di Norman" e diretta dal regista Joseph Cedar - noto al grane pubblico per una prima nomination agli Oscar nel 2007 per Miglior film straniero con "Beaufort", tratto dal romanzo di Leshem "Tredici soldati" e una seconda nel 2011 per "Hearat Shulayim"- racconta la storia di Norman Opphennaimer. Impegnato per tutta la vita a trovare qualsiasi cosa gli venga chiesto, come ama dire di sé quando gli viene domandato di che razza di mestiere si occupi, Norman (interpretato dal celeberrimo attore e sex symbol Richard Gere, arrivato alla fama internazionale negli anni '80 e famoso per film come "Ufficiale e gentiluomo", "Pretty Woman" e "Chicago") per quello che può significare, vende promesse, investe in benevolenze e fa affari su attese e desideri riguardo al futuro della gente. La sua esistenza è un continuo via vai di persone, la cui influenza, più o meno rilevante, è servita all'uomo per acquisire credibilità sociale rubando il posto a qualcun altro. Per farla breve, l'astuto uomo d'affari newyorkese, scova un bisogno lì dove lo si trovi ed esaudisce il desiderio con dovizia, collezionando indebitamenti e favori in giro per la città.

L'incredibile vita di Norman: l'incontro non Micha Eshel

Un giorno un giovane politico di nome Micha Eshel (Lior Ashkenazi), a cui Norman aveva dato una mano considerevole mano per realizzare i suoi sogni, diventa Primo Ministro, ma nel suo nuovo ruolo di potere le cose non vanno proprio nel modo in cui avrebbe immaginato. E' forse arrivato il momento di fare i conti con il suo benefattore?