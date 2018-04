Nell’attesa dell’inizio di Festival del Cinema di Cannes, è giunta la notizia che Lily Collins è entrata a far parte del cast di “Titan”,un thriller di sopravvivenza nel bosco.

Il nuovo ruolo di Lily Collins

Secondo quanto riporta Variety, a dirigere il film sarà Austin Bunn, il regista e sceneggiatore che precedentemente ha lavorato su “Giovani ribelli – Kill Your Darlings“, mentre dietro la produzione ci sono Christine Vachon e David Hinojosa di Killer Films.

“Titan” verrà presentato agli acquirenti stranieri durante il Festival di Cannes da XYZ Films, mentre la vendita nazionale verrà gestita da CAA e UTA.

Lily Collins vestirà i panni di Emma, una giovane musicista, che ha deciso di indagare sulla misteriosa scomparsa di sua sorella ambientalista, morta anni prima in un incidente in un remoto bosco di sequoie. La ragazza chiede a Justin, un amico di sua sorella e l’ex membro del movimento, di portarla nello stesso posto, che dopo numerose sollecitazioni accetta di farlo a malincuore. Emma quindi, pur di capire cosa sia successo veramente, si ritrova in grave pericolo, costretta a confrontarsi con le difficoltà derivanti dalla vita in mezzo alla natura, lottando di continuo per la propria sopravvivenza.

Precedentemente Collins ha recitato nel dramma sui disordini alimentari “To the Bone“, un film scritto e diretto da Marti Noxon dove è stata affiancata dal famoso attore, regista e musicista canadese Keanu Reeves. Successivamente Lily Collins ha fatto parte del cast del thriller “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile” sul processo per omicidio del 1979 del serial killer Ted Bundy. Al fianco di Collins vediamo: Zac Efron che interpreta il ruolo di Bundy e Elizabeth Kloepfer, che veste i panni della sua fidanzata di lunga data. La storia è raccontata dal punto di vista di Kloepfer, che, mentre era con Bundy, non era a conoscenza degli omicidi.

Marina Kozak

19/04/2018