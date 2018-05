Liam Neeson nel cast dello Spin-off di “Men In Black”

L’attore nordirlandese Liam Neeson, candidato ai Premi Oscar per “Schindler’s List” nel 1994, è in trattative per unirsi a Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel cast dello Spin-off della Sony su “Men In Black”.

Liam Neeson: si unisce a Chris Hemsworth e Tessa Thompson

Liam Neeson si unisce a Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che sono già stati confermati, nel cast dello Spin-off di “Men in Black”.

Sono in corso le trattative con Liam Neeson per aggiungerlo al cast dello Spin-off della fortunata trilogia fantascientifica “Men In Black”, in cui i protagonisti erano Will Smith e Tommy Lee Jones.

Il regista di “Fast & Furious 8“ F. Gary Gray dirigerà il progetto, scritto dagli sceneggiatori di “Iron Man” Matt Holloway e Art Marcum. La realizzazione della pellicola dovrebbe partire il 14 Giugno 2019.

Liam Neeson: capo dell’organizzazione segreta

Le avventure dello Spin-off saranno diverse da quelle originali, infatti, Chris Hemsworth e Tessa Thompson non interpreteranno gli stessi personaggi che combattono gli alieni e salvano il mondo interpretati da Will Smith e Tommy Lee Jones nella trilogia cinematografica iniziale. L’ambientazione sarà, invece la stessa: alla base c’è un’organizzazione segreta, che furtivamente, si occupa dell’afflusso di extraterrestri sulla Terra.

I dettagli della trama e i personaggi che ritraggono Hemsworth e Thompson sono tenuti segreti, ma sul fronte di Liam Neeson, è noto che interpreterà il capo dell’organizzazione “Men in Black” a Londra, dove avrà inizio la storia.

Walter F. Parkes e Laurie MacDonald, che hanno prodotto i film originali, tornano nella produzione, mentre Steven Spielberg è tornato come produttore esecutivo.

Liam Neeson, negli ultimi anni, ha ottenuto la popolarità mondiale grazie al ruolo di Bryan Mills in “Io vi troverò” (2008), seguito da “Taken – La vendetta” (2012) e da “Taken – L’ora della verità” (2015). In passato l’attore si è fatto notare per la partecipazione a pellicole come “Michael Collins” (1996), “Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma” (1999), e “Gangs of New York” (2002). Inoltre ha prestato la sua voce al leone Aslan nel ciclo di film “Le cronache di Narnia”.

Mariateresa Vurro

23/05/2018