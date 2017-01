Liam McIntyre: da “Spartacus” a “The Haunted”

Liam McIntyre finalmente ritorna sul piccolo schermo: il gladiatore più famoso della TV, dopo il successo di “Spartacus“, ritornerà sullo schermo in “The Haunted“, serie tv horror della rete americana Syfy.

Liam McIntyre: dalla spada al distintivo

In “The Haunted” i fan vedranno il bel Liam McIntyre impegnato nei panni di un determinato detective della polizia di Savannah, Reece Mason, che condurrà le indagini sull’omicidio dei fratelli Bradley, che dopo la morte dei genitori devono superare conflitti personali ma anche fantasmi.

Ovviamente McIntyre non sarà solo in questa nuova impresa.

Liam McIntyre: compagni di avventura

“The Haunted” può già vantare un nutrito cast: Steve Kazee (Shamless), DeVaughn Nixon noto al pubblico per la serie per ragazzi “Vita segreta di una teenager americana”, David Alpay, attore in “The Vampire Diaries”.

Ma ancora non basta: altri personaggi che hanno avevano già dichiarato di unirsi a Liam McIntyre sono Elizabeth Cappuccino e Lindsy Fonseca (Nikita) che vedremo nei panni di Juno e Hester, due dei quattro fratelli Bradley.

E gli altri due?

Tranquilli, Kazee e Alpay ricopriranno i ruoli di Ellis, eterno scapolo, e Virgil un avvocato e padre di famiglia.

Liam McIntyre: quale sarà la sua spalla?

Non potevamo dimenticarci di DeVaugh Nixon che nella serie “The Haunted” avrà un posto molto speciale: sarà, infatti, Jordan Terry, il collega del detective Reece (Liam McIntyre). Jordan all’apparenza sembra un gentiluomo ma in realtà il caso dell’omicidio dei Bradley farà riaffiorare in lui vecchi mostri del passato, che lo porteranno a sfidare chiunque cerchi di opporsi alla sua autorità.

Liam McIntyre: una carriera mitica alle spalle

Liam McIntyre ha esordito nella sua carriera di attore partecipando ad alcuni cortometraggi ed è apparso nel film “Ektopos”, di Ben Shackleford. Dopo partecipazioni ad alcune serie TV (“The Pacific”, “Neighbours” e “Rush”), il vero successo arriva con “Spartacus”, serie sulle gesta del gladiatore trace in onda dal 2010, quando nel 2012 sostituisce l’attore australiano Andy Withfield nella parte di protagonista. Segue, nel 2014, la sua interpretazione di Sotero nel film “Hercules – La leggenda ha inizio”.

Ed ora non ci resta che attendere “The Haunted” per vedere finalmente Liam nei panni di un detective, armato di pistola, distintivo, fascino e tenacia che forse riuscirà ancora una volta a conquistare il suo pubblico.

27/01/2017

Ludovica Attenni