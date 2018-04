Leonardo DiCaprio è stato scelto per premiare il regista Martin Scorsese con il Robert Osborne Award, un nuovo premio che prende il nome del famoso conduttore televisivo americano.

Leonardo DiCaprio consegnerà il premio al regista Martin Scorsese

Secondo quanto riporta Variety, Turner Classic Movies ha selezionato Leonardo DiCaprio per consegnare a Martin Scorsese il premio Robert Osborne Award durante il TCM Classic Film Festival di quest’anno.

DiCaprio è apparso in cinque film di Scorsese, a partire dal 2002 in “Gangs of New York” e più recentemente nel 2013 “Il lupo di Wall Street“. DiCaprio consegnerà il premio al cineasta, per il suo impegno decennale, per l’eredità e la conservazione dei film classici, il 26 aprile a Los Angeles .

Nel 1990, Scorsese ha fondato la Film Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla protezione e alla conservazione della storia del cinema. La fondazione ha finanziato il restauro di oltre 800 film e il suo World Cinema Project ha restaurato 31 film provenienti da 21 paesi.

E’ stato deciso che il premio Robert Osborne, che prende il nome del famoso conduttore televisivo deceduto nel 2017, verrà assegnato ogni anno al TCM Classic Film Festival a un destinatario il cui lavoro ha contribuito a mantenere vivo il patrimonio culturale dei film classici. E come primo destinatario di questo premio è stato scelto il regista Martin Scorsese, che successivamente ha dichiarato:

“Sono davvero onorato di essere il primo destinatario del premio Robert Osborne”, ha detto Scorsese. Ho fondato la Film Foundation 28 anni fa per preservare e condividere la storia del cinema con il pubblico del presente e del futuro. Robert e TCM sono sempre stati alleati fidati in questa missione. Ho sempre amato guardare le introduzioni e le interviste di Robert su TCM perché si poteva immediatamente percepire che si trattava di qualcuno che conosceva la storia del cinema, che voleva condividere quella conoscenza e trasmetterla e, cosa più importante, di chi veramente amava i film. Bob era un vero sostenitore del cinema, quindi ricevere questo premio nel suo nome significa molto per me “.

Marina Kozak

18/04/2018