L’ultima volta che abbiamo visto Leonardo DiCaprio sul grande schermo è stato con “The Revenant”, grazie al quale ha vinto il suo primo Oscar, ma l’attore ha un sacco di progetti in cantiere, tra questi un film su Theodore Roosevelt.

Leonardo DiCaprio e il regista Martin Scorsese torneranno a lavorare insieme per un biopic sul presidente americano Theodore Roosevelt, progetto a cui stavano pensando da tempo, addirittura dal 2005, prima di realizzare “The Departed”.

La sceneggiatura sarà scritta da Scott Bloom (“Don’s Plum” e “John Q”) e sarà prodotto dalla Paramount Pictures, insieme a Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way e da Scorsese con Emma Koskoff attraverso la Sikelia Productions. Coinvolto anche il produttore Chuck Pacheco.

Roosevelt è stato il 26º presidente degli Stati Uniti, dal 1901 al 1909, assumendo la carica dopo l’assassinio di William McKinley. A soli 42 anni, Roosevelt divenne il più giovane presidente della storia americana. Veterano della marina, Roosevelt è stato anche governatore di New York e, durante il suo mandato, ha fondato lo Square Deal e ha avviato la costruzione del Canale di Panama. Ha privilegiato soprattutto la conservazione ambientale e ha stabilito nuovi parchi nazionali e foreste.

Leonardo DiCaprio torna a lavorare per la sesta volta con Martin Scorsese

Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese hanno lavorato precedentemente per “Gangs of New York”, “The Aviator”, “Shutter Island”, “The Departed” e “The Wolf of Wall Street”. Stanno inoltre sviluppando l’adattamento cinematografico delle opere “The Devil in the White City” e “Killers of the Flower Moon”.

Scorsese sta attualmente dirigendo il dramma “The Irishman”, con Robert De Niro, Al Pacino, Bobby Cannavale, Harvey Keitel e Jack Huston. Mentre Leonardo DiCaprio si sta preparando a interpretare Leonardo Da Vinci.

Silvia D’Ambrosio

27/09/2017