Regia: Sergio Manfio

Genere: Animazione, Colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, Polonia, 2018

Distribuzione: Videa - CDE

Data d'uscita: 11 gennaio 2018

Leonardo, detto Leo, è un giovane artista ed inventore, considerato da molti un piccolo genio. In "Leo da Vinci - missione monna Lisa" lo troviamo protagonista di una grande avventure, insieme alla sua migliore amica monna Lisa (di cui però Leonardo è segretamente innamorato). Dopo essere andati al lago a provare un'invenzione di Leo, i ragazzi scoprono che la casa di Lisa è andata a fuoco. Per aiutare Lisa e suo padre, che nell'incendio hanno perso tutto ciò che avevano, i due decidono di cercare un tesoro nascosto di cui hanno sentito parlare. Nella ricerca del tesoro, tra la toscana e le acque del’Isola d’Elba, Lisa e Leonardo incontrano nuovi amici, come Niccolò, un ragazzo polacco con la passione per l'astronomia, ma verranno aiutati anche dalla vivace Agnese. Purtroppo però i nostri erosi si trovano presto a fare i conti con lo sconforto dovuto alla grandezza dell'impresa, infatti verranno ostacolati da un gruppo di pirati prima, poi il tesoro sembra essere già stato trafugato.

Leo da Vinci - missione monna Lisa: un'avventura per tutta la famiglia

"Leo da Vinci - missione monna Lisa" è un film spensierato ed esilarante vuole darci una lezione universale: bisogna sempre seguire i propri sogni, anche quando sembrano irrealizzabili, superando tutti i limiti. Tra mille tranelli e difficoltà, i giovani amici riusciranno a trovare il tesoro, ad affrontare l'avventura e a tornare a casa sani e salvi grazie alla loro amicizia e alle strampalate invenzioni di Leonardo da Vinci.

Il film è stato presentato al Lucca Comics & Games 2017 , anche se arriverà in tutte le sale italiane l'11 gennaio 2018.