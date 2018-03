Lenny Abrahamson è un regista irlandese, che dalla pubblicità della Carlsberg è passato a dirigere dei veri e propri capolavori cinematografici, come "Room", thriller candidato a quattro Premi Oscar nel 2016.

Lenny Abrahamson: un cervellone dietro la macchina da presa

(Dublino, 30 novembre 1966)

Lenny Abrahamson nasce a Dublino il 30 novembre del 1966 in una famiglia borghese.

Grazie alle sue capacità in fisica, Lenny Abrahamson, a vent’anni riesce a vincere una borsa di studio che gli permette di accedere a un corso di studi in filosofia alla Stanford University. Non essendo però in grado di gestire la pressione degli studi universitari, torna in Irlanda, dove spinto dalla sua passione per l’arte cinematografica, tenta di lavorare come regista in una piccola casa di produzione che Abrahamson crea insieme al suo amico Ed Guiney. Si tratta della Trinity Video Society, specializzata nella realizzazione dei cortometraggi che lo porta a ricevere molti riconoscimenti, tra cui il premio del Best European Short Film Award nel 1992 per “3 Joes”.

Lenny Abrahamsonn: l’esordio sul grande schermo

Successivamente Lenny Abrahamson inizia a dirigere degli spot pubblicitari per la Carlsberg, questo lavoro permette al regista esordiente di farsi strada verso il mondo del cinema e con l’aiuto di alcuni finanziatori riesce a produrre la sua prima pellicola intitolata “Adam & Paul”, una commedia nera che ripercorre le vicende di due eroinomani. Il film riscuote tanto successo da aggiudicare ad Abrahamson, insieme ad altri premi, l’IFTA Award per il Miglior Regista.

Il film che segue è “Garage”, girato nel 2007, con Pat Shortt nei panni del personaggio principale, un benzinaio irlandese. Anche questo lavoro, che comincia a mostrare i primi tratti tipici della regia di Lenny Abrahamson, riceve un riscontro positivo dalla critica e vince a sua volta un IFTA Award.

Sempre nello stesso anno dirige una miniserie televisiva intitolata “Prosperity”, scritta dallo stesso sceneggiatore con sui collabora per i suoi primi due film, Mark O’Halloran.

Nel 2013 Abrahamson gira “What Richard Did”, il film che si rivela uno dei migliori nella storia del cinema irlandese e che porta al regista il suo terzo IFTA Award.

Lenny Abrahamsonn: verso l’Oscar

Nel 2016 Lenny Abrahamson produce un altro capolavoro, tratto dal romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio” di Emma Donogue, si tratta del thriller intitolato “Room”, che nello stesso anno viene candidato agli Oscar in quattro categorie, tra cui quella per il Miglior Regista.

Marina Kozak