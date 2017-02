"Lego Batman - Il Film" - Recensione: imBATtibile!!

Si potrebbe quasi dire che la 'giusta via' cinematografica per la DC Comics sia proprio questa intrapresa da "Lego Batman - Il Film": una pellicola ricca di eroismo, ironia e sentimenti (ma non troppi). Batman è il Cavaliere Oscuro, l'eroe solitario per eccellenza; non ha bisogno di nessuno, non vuole affezionarsi a nessuno e teme solo una cosa: i serpenti clown.

Ma ben presto Batman si ritrova a fare i conti con i problemi della solitudine e dell'allontanare sempre tutto e tutti e ci vorrà un attacco dei cattivi più cattivi di tutti i tempi per aprire gli occhi al nostro eroe.

Giocato tantissimo sull'ironia, "Lego Batman - Il Film" è una di quelle pellicole che non ha età e può divertire e coinvolgere grandi e piccini con la sua sceneggiatura a più strati. Gli stessi tre protagonisti coprono grosso modo tutta la fetta di pubblico possibile: Batman è l'uomo, il 'capofamiglia', è lui quello che sa sempre qual è la cosa migliore da fare e non ha voglia di stare ad ascoltare gli altri; Batgirl è la donna, sensuale e intelligente, che mette facilmente nel sacco Batman e distribuisce discorsi sulla bontà e la collaborazione per tutto il film; e infine Robin, il bambino, ingenuo e credulone, spensierato e speranzoso, che cerca di rendere contento 'papino' Batman facendo tutto ciò che lui gli dice, nel bene e nel male.

"Lego Batman - Il Film": I'm sexy and I know it

Batman è fico e sa di esserlo. Questo è sempre stato vero nell'immaginario collettivo e nel modo in cui il personaggio è stato proposto negli anni al cinema, ma "Lego Batman - Il Film" porta questa 'figaggine' al livello superiore, quello in cui è impossibile non affezionarsi al mini-Batman e tifare per lui con tutto il cuore, anche mentre si ride per il suo improbabile auto-compiacimento.

Tra citazioni che conquistano il cuore di qualsiasi nerd e battute sarcastiche e geniali, "Lego Batman - Il Film" ha un'altra perla da regalare oltre un eccezionale Batman e Bat-Team: i cattivi.

La causa scatenante di tutto è Joker con il suo dolore, perché Batman si rifiuta di riconoscerlo come il suo più grande nemico; il loro rapporto è indubbiamente una delle cose più divertenti di tutto il film. Nella sua voglia di vendetta Joker riesce a liberare i più grandi cattivi di sempre, ed è così che la pellicola si conferma una visione imperdibile per tutti i nerd del pianeta, tra Sauron, King Kong, Voldemort e molti altri.

Proprio dal punto di vista delle citazioni "Lego Batman - Il Film" si supera, e c'è tutto un altro livello per chi è in grado di coglierlo.

Che dire: un film degno di Batman!

Valeria Brunori