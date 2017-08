Legion 2: la serie TV vedrà la location e i costumi di “X-men”

Tanti altri collegamenti con la saga cinematografica della Marvel targata 20th Century Fox, “X-men”, sono in procinto di essere rivelati in “Legion 2”, come i classici costumi da combattimento dei muntati e le iconiche location del franchise.

Legion 2: la storia sui mutanti continua

La serie prodotta dalla Fox, la cui prima stagione ha debuttato sul piccolo schermo lo scorso febbraio, è stata molto curata dal punto di vista della trama, diventando il primo show televisivo a essere connesso in qualche modo alla storia del famoso blockbuster.

Mentre “Legion” è stato inizialmente etichettato come una sorta di derivato del franchise cinematografico “X-men”, e ci sono ancora molte di domande lasciate in sospeso che riguardano la connessione con i film. La scorsa settimana la produttrice, Laura Shuler Donner, ha dichiarato che lo show televisivo non può effettivamente avere una connessione diretta con il blockbuster, ma non è detto che i miti sui mutanti non siano previsti nello sviluppo della serie TV.

Durante il San Diego Comic-con, Dan Stevens ha aperto il fumetto davanti al pubblico e ha stuzzicato il loro interesse su come la seconda stagione possa essere collegata con “X-men”:

“Ci sono un sacco di costumi fighi che non abbiamo mai visto; qualche tipo di parrucca su cui abbiamo dovuto lavorare; e infine alcune location…nei fumetti c’è qualche ambientazione in Tibet, non sono contrario nel riportare qualche elemento in “Legion2”.”

Legion 2: il re delle ombre è pronto per un ritorno

Aubrey Plaza ha interpretato Lenny Busker, il simbionte mentale di David, che alla fine della prima stagione è stata scacciata dalla sua mente, ma comunque in “Legion 2” continuerà a dare il tormento al mutante protagonista. Infatti il supervillain continuerà a essere in circolazione per tornare a dare il tormento alla nuova squadra di mutanti.

Mentre tutti i piccoli particolari della seconda stagione sono in via di sviluppo, continua a esserci la remota possibilità che la serie TV della Fox possa in qualche modo rivelare un collegamento con il film originale. Mentre in Italia la data di uscita è ancora da stabilirsi, in America lo show andrà in onda nel 2018.

Alessio Camperlingo

07/08/2017