Leatherface - Recensione: (Non) aprite quella porta per leggere i diari della motoSAGA

Dopo quattro sequel, un remake e un prequel del remake era forte, se non incontenibile, l’esigenza di sfornare un nuovo capitolo della saga “Non aprite quella porta”. A parte l’ironia che, ai fan della serie, ai quali ci rivolgiamo con rispetto, potrebbe dare anche fastidio, "Leatherface" racconta la nascita di uno dei più famosi killer seriali della storia del cinema horror: lo psicopatico omicida con il volto coperto da una maschera di pelle umana e con motosega sanguinante al seguito.

L’intento principale del film non è quello di svelare quando venne al mondo "Faccia di cuoio" e sentire i suoi primi vagiti, grugniti, ma bensì, quello di narrare il travaglio psicologico che portò un bambino a trasformarsi in un incubo vivente.

Il presupposto, insomma, è nobile, la realizzazione un po’ meno. Sia nella forma che nella sostanza, "Leatherface", non aggiunge nulla di nuovo al genere, e ciò potrebbe anche non essere una considerazione negativa al cospetto di una buona manifattura che, però, non viene registrata.

Leatherface: tutto poco convincente

Un po’ road movie, un po’ (anche troppo, in realtà) citazionista, un po’ erotico, il film persegue la novità attraverso l’esplorazione di vari generi alla ricerca di una contaminazione che rimane anche in questo caso solo un nobile intento.

Non convincono le scene hot (una completamente fuori luogo, al limite del risibile), lasciano l’amaro in bocca le citazioni (alcune ricordano film cult, ma l’approssimazione della performance e la grandezza dell’opera che si tenta di omaggiare, stridono con fragore), non rapisce l’occhio la fuga dal manicomio dove è rinchiuso un Leatherface che ancora non sa di essere tale. Mentre è buona l’intuizione di non rendere subito noto allo spettatore chi sia, tra i protagonisti della vicenda, il mostro.

L’identità del nostro ( la “N” non è un errore di battitura) verrà svelata attraverso un gioco ad eliminazione cruenta, in cui ne rimarrà soltanto uno e l’unico rimasto sanerà finalmente un’enorme lacuna: la genesi psicologica di “Faccia di cuoio”.

Il sospetto che le cose fossero andate come ce le hanno raccontate Julian Maury e Alexandre Bustillo, i due registi del film (già, ben due, però lavorano sempre insieme come una coppia affiatata), un po’ c’era venuto. Il 'povero Leather' viveva in una famiglia di pazzi adoratori della mortale motosega ed era altamente probabile che il contesto sociale lo avrebbe influenzato non poco: poteva diventare un serial killer o un efficiente boscaiolo. Indovinate come andò a finire.

Riccardo Muzi