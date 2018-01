Le presentatrici dei prossimi SAG Awards

Emma Stone, Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong’o, e Kelly Marie Tran sono state selezionate come presentatrici per la 24th edizione dei Screen Actors Guild Awards.

SAG Awards: le presentatrici di serata

I SAG Awards sono i premi che seguono i Golden Globe e anticipano la cerimonia più importante, quella dei Premi Oscar. Questo è un riconoscimento assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione.

Per questa 24th edizione sono state scelte Emma Stone, Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong’o, e Kelly Marie Tran per presentare e consegnare il premio ai vincitori.

Emma Stone ha vinto il SAG lo scorso anno per il film “La La Land” come miglior attrice cinematografica e per due volte come miglior cast per i film “The Help” e “Birdman”.

Halle Berry ha vinto il suo SAG per il film televisivo “Vi presento Dorothy Dandridge” e come miglior attrice cinematografica nel 2002 con “Monster’s Ball – L’ombra della vita”.

Dakota Fanning è stata la più giovane di sempre a ricevere una candidatura per i SAG come miglior attrice non protagonista, con il film “Mi chiamo Sam” a 7 anni d’età.

Lupita Nyong’o ha vinto il SAG come miglior attrice non protagonista nel 2014 grazie al film “12 anni schiavo”, lo stesso film che la porterà a vincere successivamente l’Oscar nella stessa categoria.

Per Kelly Marie Tran sarà la prima volta sul palco dei Screen Actors Guild Awards, lei che quest’anno ha interpretato il soldato della resistenza Rose Tico in “Star Wars: Gli ultimi Jedi”.

SAG Awards: la cerimonia

La cerimonia della 24th edizione dei Screen Actors Guild Awards per la consegna della statuetta chiamata “The Actor” si svolgerà il prossimo 21 gennaio al Shrine Auditorium di Los Angeles.

A condurre la cerimonia sarà l’attrice Kristen Bell, che sarà inoltre la prima conduttrice donna in 24 anni di edizioni.

Le nomination dei premi sono stabilite da 4200 membri scelti a caso tra tutti gli iscritti all’associazione, mentre i vincitori sono votati da tutti i membri, che si aggirano intorno a 120000 iscritti.

Questi premi sono considerati come i più attendibili indicatori per i prossimi premi Oscar, visto che molti membri dei SAG fanno anche parte dell’Academy.

Tomas Barile

12/01/2018