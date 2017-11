Le opere di Charles Dickens trasmesse dalla BBC

“A Christmas Carol”, l’opera di Charles Dickens verrà trasposta sulla rete inglese BBC. I produttori saranno Ridley Scott, Tom Hardy e Steven Knight.

Charles Dickens: in onda sulla BBC

Il nuovo progetto che vede coinvolti Ridley Scott, Tom Hardy e Steven Knight sarà quello di portare sullo schermo televisivo della BBC, una serie basata sulle opere dello scrittore inglese Charles Dickens.

I tre stanno lavorando già insieme per la serie “Taboo”, in onda sempre sulla BBC, che vede nei panni del protagonista James Delaney, un avventuriero di ritorno a Londra che si trova a fronteggiare la potente Compagnia britannica delle Indie Orientali, proprio Tom Hardy.

Per Steven Knight autore oltre che della serie “Taboo”, è autore anche della serie “Peaky Blinders” che da poco è ripartita con la quarta stagione, in questo progetto avrà la possibilità di rivisitare i testi e trovare una nuova via di interpretazione delle opere di Dickens. Come ha dichiarato lui stesso: “È un grandissimo privilegio poter lavorare con tali opere”.

Anche per Ridley Scott sarà un progetto splendido visto che continuerà a lavorare con Tom Hardy e Steven Knight. I tre che avevano iniziato la collaborazione con la serie “Taboo” continueranno con la stessa ambizione a lavorare su questa antologia di classici Inglesi.

Charles Dickens: Tom Hardy protagonista?

“A Christmas Carol” non sarà l’unica opera di Charles Dickens che verrà trasposta in televisione. Il progetto comprenderà varie opere che ancora non sono state note.

Su un possibile ruolo da protagonista di Tom Hardy ancora non si sa molto, visto che al momento l’attore inglese è impegnato nelle riprese di “Venom”, il film che vedrà il nemico di Spiderman come protagonista.

Per ora Tom Hardy ha dichiarato solo di ritenersi molto fortunato di poter lavorare con Ridley Scott e Steven Knight, quindi per il momento rimane solo con il ruolo di produttore ma chissà se in futuro non ci saranno altre novità.

La serie che sarà prodotta dalla Scott Free London e dalla Hardy Son & Baker di episodi dovrebbe debuttare sulla rete britannica nel 2019.

