Regia: Luca Verdone

Cast: Brutius Selby, Livia Filippi, Douglas Dean, Robert Dawson, Clive Riche, Micky Martin, Alberto Cracco, Allan Caister Pearce, Francesca Flora, Adolfo Margiotta, Michele Natelle, Helmut Hagen, Anthony Clive Riche.

Genere: Biografico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Zenit Distribution, Twelve Entertainment

Data di uscita: 26 giugno 2018

"Le memorie di Giorgio Vasari" è una pellicola biografica che ripercorre le vicende di Giorgio Vasari, un grande architetto, pittore e scrittore aretino, contemporaneo di Michelangelo Buonarroti, Rosso Fiorentino e tanti altri. Il film mostra la sua vita attraverso le opere e i pensieri di quest'ultimo narrando la storia da lui stesso impostando il lavoro sotto forma di diario.

Vasari cerca di mettere in evidenza i suoi rapporti con i Medici, che governarono il Granducato per molti anni,e i grandi personaggi del momento che conobbe da vicino e da cui ebbe modo di imparare il mestiere. Inoltre, la voce narrante mette in luce la quotidianità dell'artista, mostrando allo spettatore i suoi rapporti con le sue modelle e gli allievi.

Le memorie di Giorgio Vasari: la produzione

"Le memorie di Giorgio Vasari" è il film del regista italiano Luca Verdone, il fratello di Carlo Verdone, conosciuto per aver realizzato "7 chili in 7 giorni" (1986). Il regista ha scelto gli ambienti e edifici costruiti precedentemente al periodo di Vasari in modo da favorire la realizzazione della pellicola.

Per quanto riguarda il cast a vestire i panni di Vasari è l’attore statunitense Brutius Selb, mente il ruolo di Alessandro de’ Medici è interpretato da Daniele Monterosi. A indossare le vesti di Michelangelo è invece Allan Caister Pearce, mentre il giovanissimo artista Giambattista Cungi, citato da Vasari nelle sue Vite, è impersonato da Michael Natelle.

Il film, prodotto nel 2016 e di durata di novanta minuti è stato presentato durante il Bari International Film Festival 2018. Quanto alla distribuzione, è affidata alla Zenit Distribution con Twelve Entertainment.