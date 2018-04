Le Guerre Horrende - Recensione: Luca Immesi e Giulia Brazzale portano in scena una pièce teatrale di Pino Costalunga

In una campagna senza tempo circondata da boschi un saltimbanco vive in un carrozzone da circo con il suo scudiero: i due fanno spettacoli per gli animali del bosco. Tutto va bene, finché non arriva un paracadutista della seconda guerra mondiale.

Il duo di registi gira una favola nera sull’orrore della guerra mischiando i linguaggi teatrali e cinematografici

“La Guerre Horrende”, firmato da Luca Immesi e Giulia Brazzale, ha un matrice letteraria. La vicenda ha un che di bizzarro a cominciare dai due personaggi principali il Capitano (Livio Pacella) e il suo fedele Scudiero (Désirée Giorgetti) dispersi nel nulla. Il loro saldo rapporto fondato sulla messa in scena di spettacoli ad uso delle formiche e delle mosche si complica con l’arrivo dall’alto del cielo del Soldato (Dario Leone). Pian piano scopriamo che i tre vivono in un posto magico da cui non si può scappare. I due registi di “Ritual” svelano l’incanto del luogo molto lentamente, dipanando la storia vera del Capitano, che si rivela essere un ex partigiano della seconda Guerra Mondiale. La narrazione va avanti attraverso l’uso del flashback. Il bianco/nero e il colore si alternano confondendo magistralmente il piano spazio temporale. Il maschile diventa femminile e il presente passato.

Le Guerre Horrende: un’opera visionaria che rappresenta metaforicamente le guerre di ogni tempo

Senza svelare troppo della trama e dell’evoluzione dei personaggi si può senz’altro dire che i due registi sono molto bravi nel gioco di maschere tragiche indossate dai tre attori, tutti provenienti dal mondo della prosa. Vengono da lì anche i comprimari, tra cui spicca uno straordinario Cosimo Cinieri, una vera icona del teatro d’avanguardia anni ’70. Lui è un generale che diventa l’incarnazione del male e della follia spiazzando lo spettatore con un monologo sul sogno/realtà che ricorda molto le parole pronunciate da David Lynch nel suo sogno con Monica Bellucci in “Twin Peaks”. Non è un film facile quello di Luca Immesi e Giulia Brazzale ma intriga per la perfetta commistione di due linguaggi che convivono perfettamente in una storia che da individuale diventa universale.

Ivana Faranda