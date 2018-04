Regia: Sasha Alessandra Carlesi

Cast: Alice Bellagamba, Luca Avallone, Manuela Zero, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Luca Molinari, Lucia Batassa, Sasha Alessandra Carlesi

Genere: Thriller

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Ipnotica produzione srl

Data di uscita: 10 maggio 2018

Sette giovani ragazzi della "Roma bene" organizzano un piccolo viaggio nel week-end in mezzo alla natura selvaggia, per poter staccare dalla città e dalla solita routine giornaliera.

I due leader del gruppo, Daniel e Luca, fanno una scommessa per conquistare Karhirina, una bella ragazza cubana che ha lasciato la sua terra per poter seguire l'amore, Tony, un uomo dall'aspetto rude e violento che la opprime e la soffoca. Il resto del gruppo è formato da Desirée e Sophie, una coppia omosessuale, Alice una sognatrice innamorata della natura e del sovrannaturale, e il suo ragazzo Manuel, un giovane ragazzo nerd, ex boy-scout molto preciso e meticoloso .

Tutti i ragazzi sono apparentemente felici, ma durante questo viaggio un presagio li porterà a fare cadere le maschere che le società gli ha imposto, rivelando così la loro vera anima.

La paura, gli farà perdere il controllo, portandoli tutti e sette sullo stesso piano, senza più differenze, facendo cadere la barriera che si sono sapientemente costruiti.

Quella notte cambierà definitivamente le loro vite.

Le grida del silenzio: l'opera prima di Sasha Alessandra Carlesi

"Le grida del silenzio" è l'opera prima della regista Sasha Alessandra Carlesi, la quale prende ispirazione da un precedente cortometraggio diretto da lei. Il cast è composto da: Alice Bellagamba ("Un fantastico via vai") ex ballerina del talent show di Maria De Filippi "Amici", Luca Avallone ("Hannah"), Manuela Zero ("Il professor Cenerentolo") showgirl che ha partecipato al talent "Forte forte forte" con Raffaella Carrà, Roberto Calabrese ("Una donna per la vita"), Ana Cruz, Martina Carletti ("I liceali")