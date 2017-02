Titolo originale: L'avenir

Regia: Mia Hansen-Løve

Cast: Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka, André Marcon, Marion Ploquin

Genere: Drammatica, Colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, 2016

Distribuzione: Satine Film

Data di uscita: 13 Aprile 2017

Nathalie ha 55 anni oltre ad occuparsi del suo lavoro come insegnate di filosofia, occuparsi della famiglia, dei figli e della madre anziana e instabile, riceve un notizia per lei devastante: il suo compagno vuole lasciarla per un'altra donna. L'abbandono del consorte, però, non è l'unico evento che sconvolgerà la sua vita, infatti ben presto la madre, dopo essere stata ricoverata in una casa di riposo, morirà. Il doppio distacco che Nathalie subisce la porta ad un primo di disorientamento, un non riconoscere la sua vita, ora più libera di quanto non lo fosse mai stata. Trova conforto in un giovane e brillante studente e in una gatta nera ereditata, ritrovando se stessa e la donna che un tempo era stata.

Le cose che verranno - L'avenir: Mia Hansen-Løve esplora la maturità femminile con Isabelle Huppert

La giovane regista Mia Hansen-Løve, avvezza a pellicole drammatiche che hanno donne di varie età come protagoniste, è diventata in poco tempo una delle stelle più promettenti del panorama cinematografico francese, soprattutto per la visione femminile presente nei suoi film.

Con "Le cose che verranno - L'avenir" la Hansen-Løve esplora il lato maturo dell'universo femminile, portando sugli schermi tre fasi della vita di una donna matura che si ritrova improvvisamente sola e con routine cambiata da un giorno all'altro: il trascorrere del tempo, un doppio abbandono, che in entrambi i casi lei non può controllare, e la riaffermazione di sé, dopo essersi momentaneamente persa. Nathalie perde l'amore di una vita, quello che credeva sarebbe durato in eterno, non può fermare la morte della madre, che è così finalmente libera dalla sofferenza del vivere che l'attanagliava; da tutti questi eventi nasce una nuova Nathalie, desiderosa di godere della vita e non lasciarsi annientare dagli eventi, una donna forte.

A impreziosire il film l'interpretazione di Isabelle Huppert, l'attrice candidata agli Oscar 2017 per il film Elle. La Huppert è una delle migliori nel suo lavoro e riesce a dare lustro a qualsiasi personaggio viene lei affidato.

"Le cose che verranno - L'avenir" ha ricevuto un Orso d'argento al Festival di Berlino 2016 e due nomine ai London Critics Circle Film Awards 2017, ai quali la Huppert ha vinto il premio come miglior attrice.