Lazzaro: l'impercettibile confine tra il bene e il male

"Lazzaro" è un film indipendente diretto da Paolo Pisoni, ambientato in una città non identificabile, ma sicuramente vicino al mare, in cui la vita del protagonista oscilla tra il confine del bene e del male.

La trama del film è abbastanza semplice, Lazzaro, questo il nome del protagonista, lavora presso un'azienda di pulizie, ma di notte è impegnato in un secondo lavoro: far sparire i cadaveri che la malavita si lascia alle spalle. Il cambiamento avviene quando incontra una ragazza.

Lazzaro: i pregi e i difetti

"Lazzaro" è caratterizzato dalla libertà espressiva tipica dei film indipendenti, si allontana dallo stile classico delle storie noir per proporre una riflessione sull'ambiguità del male.

La pellicola è girata completamente in bianco e nero, le luci e le ombre hanno quindi un ruolo fondamentale, per restituire allo spettatore un'atmosfera spettrale, scelta vincente per ben rappresentare le tematiche proposte. È, per questo un film essenziale, fatto di pochi elementi e nessun artificio: anche la colonna sonora è composta da un limitato numero di note e tracce inserite nel punto giusto per aumentare o diminuire la tensione.

Le riprese, in alcune scene, non sono stabili, e spesso i primi piani tagliano parte della testa o del viso degli attori: Lazzaro è un personaggio che si esprime con la mimica facciale più che con le parole, e questa scelta per le riprese in qualche modo ne limitano l'intensità.

Il film ha delle ottime intenzioni e il risultato è notevole, considerando il basso budget (solo 3.000 euro) e il fatto che sia un'opera prima.

“Lazzaro” mette in scena una storia cruda, di grande impatto emotivo, che ci lascia con delle domande sul bene e sul male, e soprattutto sul confine impercettibile che li divide.

Mariateresa Vurro