In lavorazione un film sulle origini del Joker prodotto da Martin Scorsese

L’universo DC continua ad espandersi. Secondo alcune fonti, la Warner Bros ha in cantiere un film dedicato al Joker, uno dei villain più famosi del cinema.

Martin Scorsese: il celebre regista coinvolto nel progetto della Warner sul Joker

Deadline riporta che la Warner Bros sta progettando un film sulle origini dell’iconico cattivo di Batman. Martin Scorsese, uno dei più grandi registi di tutti i tempi, produrrà la pellicola, mentre Todd Philips, regista della trilogia di “Una notte da leoni” scriverà e dirigerà il film. Insieme a Philips, Scott Silver, celebre per “8 mile” e “The Fighter” scriverà la sceneggiatura.

Il film sarà una storia originale che non avrà nessuna relazione con i precedenti film della DC, tant’è che pare già confermato il non coinvolgimento di Jared Leto, l’attore che recentemente ha vestito i panni del noto personaggio in “Suicide Squad”.

Questo sarà il primo film di un nuovo banner della Warner Bros che intende espandere il mondo DC e creare storie uniche con diversi attori nei panni di personaggi iconici. A quanto pare, avremo un sacco di spin-off DC nei prossimi anni.

L’intento è quello di creare un film sulla criminalità della Gotham City degli anni ’80, richiamando l’estetica e lo stile dei film di Scorsese, come “Taxi Driver”, “The King of Comedy” e “Raging Bull”.

Joker: le interpretazioni che hanno segnato la storia del personaggio

Attualmente, non esiste ancora una data di inizio delle riprese e una data d’uscita.

Il personaggio di Joker è sicuramente tra i più amati della storia del cinema e, proprio per questo, riportarlo sul grande schermo non sarà un’impresa facile, visto anche i suoi precedenti interpreti: Jack Nicholson è stato Joker in “Batman” di Tim Burton, Heath Ledger ne “Il cavaliere oscuro” di Christopher Nolan e recentemente Jared Leto in “Suicide Squad”.

Siamo curiosi di vedere cosa comporterà il coinvolgimento creativo del grande Martin Scorsese.

Silvia D’Ambrosio

23/08/2017