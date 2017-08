L’attore di “Deadpool” Ed Skrein entra nel cast del reboot di “Hellboy”

Dopo aver interpretato il villain nel film di successo “Deadpool”, Ed Skrein entra nel cast di un altro cinecomic, l’atteso reboot dedicato a “Hellboy”.

Ed Skrein: l’attore sarà il Maggiore Ben Daimio

Il cast di “Hellboy” si arricchisce del giovane attore Ed Skrein, conosciuto come l’interprete di Ajax in “Deadpool” e come protagonista di “The Transporter Legacy”, reboot della serie ideata da Luc Besson.

Secondo “Hollywood Reporter”, Ed Skrein interpreterà il Maggiore Ben Daimio, descritto come “un rude membro militare” della Bureau for Paranormal Research and Defense (B.P.R.D.). Il personaggio, inoltre, è in grado di trasformarsi in un giaguaro quando è arrabbiato o dolorante.

Ed Skrein si unisce a un cast che include David Harbour come Hellboy, Ian McShane come Professor Broom, padre adottivo di Hellboy e Milla Jovovich nei panni della Regina di Sangue, descritta come “una strega malvagia che vuole distruggere l’umanità”.

Poco si sa ancora sulla storia, le fonti affermano che la pellicola sarà R-Rated, molto più oscura e cruda rispetto ai primi due film, “Hellboy” del 2004 ed “Hellboy II: Rise of the Golden Army” del 2008.

Ed Skrein: nuovi dettagli sul reboot di “Hellboy”

La produzione partirà il mese prossimo nel Regno Unito e successivamente in Bulgaria, anche se non è stata rivelata una data precisa di inizio delle riprese.

“Hellboy” sarà diretto da Niel Marshall, noto per “The Descent”, “Doomsday” e “Centurion”. E’ stato nominato agli Emmy per il suo lavoro ne “Il trono di spade” e ha anche diretto alcuni episodi di “Black Sails” e “Westerworld”

La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Crosby, Christopher Golden e Mike Mignola, creatore del fumetto.

Nell’attesa, potremo ammirare Ed Skrein in “Tau”, “Alita: Battle Angel”, “In Darkness” e “Born King”, pellicole che usciranno nelle sale il prossimo anno.

Silvia D’Ambrosio

22/08/2017