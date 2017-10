Regia: Richard Linklater

Cast: Bryan Cranston, Steve Carell, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson, Yul Vazquez, Mark Falvo, Brian Wolfman Black Bowman, Kate Easton, Richard Robichaux, Dontez James

Genere: Drammatico, colore

Durata: 125 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: N/d

Data di uscita: N/d

"Last Flag Flying" è un film di genere drammatico diretto da Richard Linklater. I protagonisti della pellicola sono tre ex militari tra cui il medico Larry detto "Doc" Shepherd, il Reverendo Richard Mueller e l'ex marine Sal Nealon, che hanno condiviso la tragica esperienza della guerra in Vietnam.

A distanza di trent'anni i tre uomini s'incontreranno di nuovo nella dolorosa occasione della morte del figlio di Doc - militare ucciso durante una missione in Iraq - per riportare a casa le sue spoglie.

Last Flag Flying: il sequel di un capolavoro

Durante il corso del loro viaggio verso la East Coast potranno ricongiungersi con i propri ricordi e prendere atto della caducità della vita e del tempo che scorre. La pellicola "Last Flag Flying" è tratta dall'omonimo romanzo di Darryl Ponicsan, opera sequel de "L'ultima corvée" dal quale venne estratto l'indimenticabile adattamento cinematografico del 1973 con Jack Nicholson nel ruolo del protagonista.