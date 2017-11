Last Flag Flying: i protagonisti del film

Bryan Cranston, Laurence Fishburne e Steve Carell sono i protagonisti del film “Last Flag Flying”.

Last Flag Flying: un viaggio verso casa

“Last Flag Flying” è un film ambientato nel dicembre del 2003 e vede Larry, un ex marine congedato senza onore dalla guerra del Vietnam, alle prese con la morte di suo figlio. Anch’esso un militare che ha perso la vita nella guerra in Iraq, avvenuta dopo l’attacco terroristico contro i Stati Uniti. Rimasto vedovo Larry chiede aiuto a due vecchi amici che avevano servito insieme a lui nel Vietnam e che non vede da oltre trent’anni. Con loro riesce a lasciarsi andare confessando il proprio dolore per la perdita di suo figlio. I suoi due amici che l’accompagneranno in questo viaggio attraverso l’America fino al New Hampshire sono Sal Nealson, un pigro gestore di un bar della Virginia e Richard Mueller, un ex alcolista che ha lasciato la fede per le armi per seguire la fede di Dio, diventanto un reverendo.

Last Flag Flying: i protagonisti

Ad interpretare il padre che riporterà suo figlio a casa sarà Steve Carell, che continua a passare da film comici come “Notte folle a Manhattan” di Shawn Levy, a film più drammatici come “Foxcatcher – Una storia americana” di Bennett Miller con il quale riuscì ad ottenere una nomination all’Oscar come miglior attore nel 2015, al più recente “La battaglia dei sessi” di Jonathan Dayton e Valerie Faris.

Sal Nealson, il gestore del bar della Virginia a cui piace più riempirsi il proprio bicchiere che quello dei clienti sarà da interpretato da Bryan Cranston, il pluripremiato Walter White della serie “Breaking Bad”, visto recentemente al cinema con la commedia “Proprio lui?” insieme a James Franco, con il quale ha collaborato anche per i film “In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi” e “The Disaster Artist”. Del film “Last Flag Flying”, Cranston ha dichiarato di essere molto orgoglioso di farne parte e di come la gente quando lo vedrà sorriderà e piangerà insieme a loro.

Il ruolo di Sal Nealson, di questo ex marine che tornato dal Vietnam invece di seguire il cammino dell’arma ha preferito il cammino di Dio, sarà interpretato da Laurence Fishburne, il Morpheus della trilogia di “Matrix”. Per lui il film è un modo di far vedere come si può lasciare qualcosa di triste alle spalle e andare avanti per la propria strada.

“Last Flag Flying” è un film diretto da Richard Linklater (“Boyhood”, “School of Rock”), basato sul romanzo di Darryl Ponicsan che ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura. Il film è stato presentato al New York Film Festival ed è uscito nelle sale americane lo scorso 3 novembre.

Tomas Barile

20/11/2017