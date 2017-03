Regia: Simona Izzo

Cast: Myriam Catania, Francesca Neri, Max Gazzè, Valentina Cervi, Marco Cocci, Mariano Rigillo, Lorenzo Siffredi

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 27 Aprile 2017

Una famiglia allargata si riunisce in occasione del pranzo di compleanno per i diciotto anni del figlio della protagonista, facendo ritrovare incautamente insieme da ex mariti, ex mogli, ex suocere, nuovi fidanzati e sorelle. Sentimenti (soprattutto rancori) non tarderanno a palesarsi, rendendo la festa un mezzo di chiarimento e riconiliazione.

Tratto da un romanzo, "Baciami per sempre. Diario di una famiglia allargata", scritto questo dalla stessa regista Simona Rizzo, il film vanta nel cast Francesca Neri, attrice famosa per "Pensavo fosse amore...invece era un calesse" di Massimo Troisi e "Carne Tremula" di Pedro Almodóvar (per i quali ha vinto due nastri d'argento come miglior attrice protagonista), oltre che per "Hannibal" di Ridley Scott e "La cena per farli conoscere" di Pupi Avati.

Tra gli altri vanno poi evidenziati Valentina Cervi, nipote di Gino Cervi, uno dei più prolifici e versatili interpreti nella storia dello spettacolo italiano, Lorenzo Siffredi, figlio del noto attore pornografico e showman Rocco Siffredi, e Max Gazzè, cantautore alla sua quarta esperienza attoriale.

Lasciami per sempre: chi è la regista Simona Izzo?

Simona Izzo è figlia del doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo e di Liliana D'Amico (che gestisce la società di doppiaggio Pumaisdue), ha una sorella gemella, Rossella, e due sorelle minori, Fiamma e Giuppy.

Comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice sin dalla tenera età, conquistando il nastro d'argento nel 1990 per aver dato la voce al personaggio interpretato dall'attrice Jacqueline Bisset nel film "Scene di lotta di classe a Beverly Hills". Il suo ottavo film, "Lasciami per sempre", è tratto dal suo terzo romanzo.