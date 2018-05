L’arte della fuga (2018)

Regia: Brice Cauvin

Cast: Agnès Jaoui, Laurent Lafitte, Nicolas Bedos, Benjamin Biolay, Marie Christine Barrault, Guy Marchand, Élodie Frégé, Arthur Igual

Genere: Drammatico

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, 2014

Distribuzione: Kitchen Film

Data di uscita: 31 Maggio 2018

"L'arte della fuga" è una pellicola di Brice Cauvin, tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore americano Stephen McCauley, già campione di incassi in Francia. È un film sull'amore, in cui equivoci, tradimenti e bugie si intrecciano nella ricerca di tre fratelli della strada per essere felici o per sfuggire alle proprie responsabilità.

Protagonisti de "L'arte della fuga" sono, quindi, tre fratelli Antoine, Louis e Gérard. Sono tre uomini confusi, molto legati tra di loro, da un lato insofferenti agli ossessivi genitori, ma allo stesso tempo subordinati ad essi, che rappresentano un modello di coppia che nonostante le difficoltà riesce a resistere nel tempo. I tre fratelli sono in crisi e perennemente alla ricerca di una via di fuga dai loro obblighi e incombenze.

L'arte di fuggire dei protagonisti

Antoine lavora come compilatore di cataloghi per mostre, nel periodo della crisi economica; vive con Adar, suo compagno da dieci anni, col quale parla ormai a malapena e quando esce fuori il discorso di comprare casa, cambia sempre argomento, perchè in realtà sogna di stare con Alexis, suo amore di goiventù. Louis, il fratello minore, spinto dal padre sta per convolare a nozze con Julie, ma quando a Bruxelles, dove lavora, incontra Mathilde se ne innamora perdutamente e inizia una relazione con lei.

Gérard, il fratello maggiore è un uomo disoccupato e testardo, tornato a vivere con i genitori, dopo essere stato lasciato dalla moglie Helen, di cui sogna il ritorno.

"L'arte della fuga" mette in scena lo squilibrio sentimentale dei protagonisti allo sbando nelle loro vite confuse.

L'arte della fuga di Antoine, Louis e Gérard sta proprio in questo: imboccare la strada giusta dando una svolta alla propria vita o continuare a fuggire dalle proprie responsabilità?