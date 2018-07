L’ape Maia – Le olimpiadi di miele (2018)

Titolo originale: Maya the Bee 2 - The Honey Games

Regia: Alexs Stadermann, Noel Cleary, Sergio Delfino

Cast: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Richard Roxburgh, Justine Clarke, Marney McQueen

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Australia, Germania, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 18 ottobre 2018

L'ape più famosa e amata dai bambini ritorna al cinema e fa il suo debutto in anteprima italiana alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival. La pellicola "L’ape Maia – Le olimpiadi di miele" è interamente realizzata al computer rispettando la grafica originale della serie televisiva.

L’ape Maia – Le olimpiadi di miele: ritorna al cinema l'ape più famosa del mondo

In seguito al successo del primo film, "L'Ape Maia - Il Film", trasmesso sul grande schermo nel 2014, esce al cinema il secondo capitolo intitolato "L’ape Maia – Le olimpiadi di miele" diretto da Noel Cleary, Sergio Delfino (già animatore di "The Lego Movie") e Alexs Stadermann.

Il mondo di Maia prosegue tranquillo tra lavoro e divertimento estivo, quando all'improvviso arriva un dignitario dall'alveare di Buzztropolis, per portare un importante messaggio alla Regina. L'alveare di Maia tutto eccitato, crede che sia finalmente arrivata la partecipare alle Olimpiadi del Miele. Purtroppo invece, accade proprio il contrario e questo causa un profondo disappunto. Maia, insieme al suo amico Willy, decide allora, di andare a Buzztropolis per parlare con l'Imperatrice e convincerla a cambiare opinione. Tuttavia a causa di un "incidente diplomatico" l'Imperatrice, infuriata, propone a Maia una sfida. L'ape per salvare il suo alveare dovrà vincere ai Giochi, ma l'unico modo per ottenere la vittoria è il gioco di squadra.

I personaggio della pellicola sono creati dalla casa di produzione tedesca Studio 100 Media e quella australiana di Studio B Animation, con oltre 216mila disegni a comporre l'opera. La distribuzione invece porta la firma della Koch Media, produttore e concessionario molto attivo nel campo dell'intrattenimento digitale.