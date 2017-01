• Titolo originale: Unforgettable• Regia: Denise Di Novi• Cast: Rosario Dawson Katherine Heigl , Cheryl Ladd, Whitney Cummings, Geoff Stults.• Genere: Thriller, Colore• Durata: n/d• Produzione: USA, 2017• Distribuzione: Warner Bros Italia• Data di uscita: 4 Maggio 2017

"L'amore criminale" è un thriller basato sulla gelosia, sul passato, sul timore. Le protagoniste sono due donne, una ex moglie e una compagna attuale di un uomo conteso. La ex, Tessa, non accetta che David, padre di sua figlia, viva una vita felice insieme ad una nuova donna, Julia; al contrario della bambina che ha instaurato un buon rapporto con la donna. Tessa concepisce Julia come una minaccia, che le sta portando via la propria vita o, meglio, che si è appropriata della vita che lei desidererebbe, ma che il divorzio le ha negato. Il suo compito diventa così tormentarla. Da parte sua, però, Julia ha delle debolezze, oltre ad una trauma subito, si sente inferiore a Tessa, donna dalla classica bellezza da femme fatale, che mina la sua autostima.

Due donne in contrasto, che si sfidano per un uomo, che definiremmo "molle" dal punto di vista caratteriale, interpretate da due fantastiche attrice di una bellezza opposta: Rosario Dawson, che ha recitato accanto a Will Smith in "Sette Anime", e Katherine Heigl, nota al pubblico come la dottoressa Izzie Stevens in "Grey's Anatomy". Il lui della situazione è il classico ragazzo americano, in questo caso un quarterback cresciuto che ha il volto di Geoff Stults, marito di Lucy in "Settimo cielo". Il tema principale è un topos letterario e cinematografico, il ritorno dell'ex, che tormenta la coppia.

"L'amore criminale" è tutto al femminile, infatti è messo in scena da tre donne: la regista esordiente Denise Di Novi, che finora ha svolto nel cinema il ruolo di produttrice per Tim Burton in grandi pellicole, come "Edward Mani di Forbice", "Batman Returns", "The Nightmare Before Christmas"; le sceneggiatrici David Leslie Johnson ("Orphan"La furia dei titani", "The Walking Dead") e Christina Hodson ("Shut In).