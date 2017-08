Titolo originale: The Sense of an Ending

Regia: Ritesh Batra

Cast: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Emily Mortimer, Michelle Dockery, Billy Howle, Freya Mavor, Joe Alwyn, Edward Holcroft, James Wilby, Manjinder Virk

Genere: Drammatico

Durata: 108 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Bim distribuzione

Data di uscita: 19 ottobre 2017

“L’altra metà della storia” segue le vicende di Tony Webster, un uomo in pensione la cui tranquilla esistenza viene sconvolta quando riceve una lettera, inviatagli da un avvocato.

L’evento porterà alla luce alcuni segreti del suo passato ritenuti sepolti per sempre e con i quali sarà costretto a fare i conti: i ricordi della gioventù, la verità sul suo primo amore, il suicidio del suo amico e le devastanti conseguenze delle decisioni prese decenni prima.

L’altra metà della storia: una commovente storia con un gigante Jim Broadbent

Diretto da Ritesh Batra, regista indiano considerato da Variety come uno tra i dieci registi da tenere d’occhio, “L’altra metà della storia” è l’adattamento cinematografico del romanzo “Il senso di una fine” di Julian Barnes. Questi indaga sul concetto di memoria e su quanto essa possa ingannare, attraverso un’opera che coniuga il genere drammatico con il thriller psicologico.

Mettendo in mostra le azioni, spesso orribili, che i giovani possono compiere durante l’adolescenza, “L’altra metà della storia” riflette come il passato e le conseguenze di quelle azioni possano influenzare il presente, soprattutto quando del passato non si ha un chiaro ricordo.

Con Christopher Ross alla fotografia, Jacqueline Abrahams alle scenografie, Odile Dicks-Mireaux ai costumi e con le musiche di Max Richter, il lungometraggio di Batra abbraccia due differenti periodi temporali, comportando così l’utilizzo di due attori per lo stesso ruolo: il premio Oscar Jim Broadbent interpreta l’ultrasessantenne Tony, mentre la versione giovanile è interpretata dall’esordiente Billy Howle. Diverse generazioni di attori si incontrano in questa pellicola che vanta nel cast anche l’attrice Charlotte Rampling e l’astro nascente Joe Alwyn, salito alla ribalta grazie al film “Billy Lynn: Un giorno da eroe” di Ang Lee.