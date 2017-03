La vendetta di un uomo tranquillo - Recensione: l’attore spagnolo Raul Arevalo alla sua prima prova registica porta in scena un thriller nero che più nero non si può

Potrebbe ricordare per le sue atmosfere “La sposa in nero” di Truffault ma anche “Kill Bill” di Tarantino, “La vendetta di un uomo tranquillo”. Si parte con le immagini dure di una rapina finita nel sangue e un arresto. Da qui si passa al viso quasi senza espressione di Josè/Antonio de la Torre, il protagonista assoluto della pellicola. Lui entra nella vita della bella Ana, dopo esser diventato amico di suo fratello. Il regista fa entrare lo spettatore nelle storie dei suoi personaggi usando una narrazione a capitoli, sullo stile di “Kill Bill”.

Le immagini sporche e girate per lo più a mano sono quanto mai eloquenti. Appare subito che tutti hanno qualcosa che li tormenta. Forse l’amore tra i due sopravvissuti potrebbe salvare entrambi ma è proprio qui la svolta: l’incontro tra Ana e Josè è solo l’inizio di una tragica vendetta di un pover’uomo che ha visto la sua vista disgregarsi in poco più di due ore.

La vendetta di un uomo tranquillo: un film girato con estremo rigore e un cast molto in parte

Il film di Arevalo ha qualcosa della tragedia greca, dove il Deus ex Machina è il piccolo delinquente Curro, compagno di Ana. Sarà lui a portare il vendicatore dai suoi ex complici. Non c’è nessuna pietas in questo film nerissimo, che potrebbe essere anche un western in versione contemporanea.

Tutti gli attori recitano in modo assolutamente minimal anche grazie a una sceneggiatura estremamente rigorosa. Dal protagonista/Antonio de la Torre al dolente seppur violento Curro/Luis Collejo, passando per Ana/Ruth Diaz premiata all’ultimo Festival di Venezia nella sezione Orizzonti.

Il risultato finale è un film dove la tensione non cala mai peccando qua e là di qualche ingenuità. “La vendetta di un uomo tranquillo” si può considerare un’ottima prova di esordio per un regista di cui sentiremo ancora parlare senz’altro.

Ivana Faranda