Titolo originale: Winchester - The House That Ghosts Built

Regia: Peter Spierig, Michael Spierig

Cast: Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson, Laura Brent, Tyler Coppin, Dawayne Jordan, Jeffrey W. Jenkins, Thor Carlsson, Xavier Gouault

Genere:Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 8 febbraio 2018

L’ereditiera Sarah Winchester, è convinta di essere tormentata dalle anime di chi è stato ucciso utilizzando i fucili prodotti appunto dall’azienda di famiglia, i famosi fucili Winchester. Dopo le strane circostanze che portano alla morte di suo marito e di suo figlio, decide di trasferirsi a San Jose, in California, dove si impegna nella costruzione di un palazzo in stile gotico con 160 stanze, ideato per mantenere a distanza i spiriti, la famosa Winchester House. Quando lo psichiatra Eric Price viene invitato nella sua dimora, scoprirà che le ossessioni e le paure della vedova, potrebbero avere qualche fondamento.

La vedova Winchester: spiriti che non riposano

“La vedova Winchester” è un film di genere horror sovrannaturale scritto e diretto dai fratelli Spierig, due gemelli austriaci già noti per aver diretto nel 2014 il film “Predestination” con Ethan Hawke protagonista e l’ultimo capitolo della saga di Saw nel 2017, “Saw Legacy”.

Il cast del film “La vedova Winchester” è composto da, Helen Mirren (“The Queen - La regina” di Stephen Frears, “L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo” di Jay Roach) nel ruolo della protagonista Sarah Winchester e Jason Clarke (“Terminator Genisys” di Alan Taylor, “Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie” di Matt Reeves) come protagonista maschile nel ruolo dello psichiatra Eric Price.

Le riprese del film sono iniziate a marzo del 2017 a Melbourne, in Australia. La pellicola verrà distribuita nelle sale statunitensi a partire da febbraio del 2018.