Regia: Olivier Marchal

Cast: Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender, Laura Smet, Michaël Youn, Dani, Fre Epaud, Patrick Catalifo, Gérard Depardieu, Moussa Maaskri

Genere: Thriller, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Francia, Belgio, 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 28 Giugno 2018

"La truffa del secolo" è una pellicola thriller diretta da Olivier Marchal, e ruota intorno alla figura di un uomo, che pur di risollevare la sua attività decide di organizzare una rapina, ma le cose non andranno come previsto. Il film è tratto da una storia vera.

La truffa del secolo: una spirale senza via di fuga

Il protagonista de "La truffa del secolo" è Antoine Roca, interpretato da Benoît Magimel, un imprenditore con serie difficoltà economiche. Per salvare la sua attività escogita una rapina ai danni dello Stato, utilizzando una falla nel sistema di tassazione del carbone.

Il suo piano è destinato a scontrarsi con una serie di eventi che non può tenere sotto controllo. Infatti, Antoine sarà risucchiato in una spirale discendente tra corruzione, malavita, criminalità e compromessi che non permettono via di fuga.

Il regista Olivier Marchal è conosciuto principalmente per "36 Quai des Orfèvres" (2005), grazie al quale ha ricevuto tre nomination ai Premi Cesar, e per "A Gang Story" (2011) che trae ispirazione dalla Banda dei Lionesi che operò nella regione di Lione negli anni '70.

Benoît Magimel, che ne "La truffa del secolo" veste i panni del protagonista, ha ricevuto il Premio per la Migliore Interpretazione maschile al Festival di Cannes del 2001 per "La pianista" di Michael Haneke. Inoltre, ha preso parte a varie pellicole come "La damigella d'onore" (2004), "L'innocenza del peccato" (2007), "Piccole bugie tra amici" (2011), e "A testa alta" (2015).

Tra i personaggi de "La truffa del secolo" c'è il famoso attore francese Gérard Depardieu, tra i cui crediti troviamo "Green Card - Matrimonio di convenienza" (1990) che gli ha fatto ottenere il Golden Globe come Miglior Attore. Ha lavorato molto anche in Italia con registi come Giuseppe Tornatore, Bernardo Bertolucci, Luigi Comencini, Sergio Rubini e Ettore Scola.