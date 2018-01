La Testimonianza – 2018

Titolo originale: Haedut

Regia: Amichai Greenberg

Cast: Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg, Orna Rotenberg, Emmanuel Cohn

Genere: Drammatico, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Austria, Israele, 2017

Distribuzione: Lab 80 Film

Data di uscita: 25 gennaio 2018

Yoel è un ricercatore che studia l'Olocausto e sta portando avanti una grande battaglia legale per fare luce su un massacro di ebrei avvenuto verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la sua ricerca della verità, scoprirà che proprio sua madre è sotto una falsa identità.

"La Testimonianza": l'indagine di Yoel

Alla regia del film "La Testimonianza" vi è Amichai Greenberg, che decide di trattare il tema dell'Olocausto in un modo piuttosto originale. Il regista infatti pone in primo piano un evento dimenticato, un massacro di ebrei avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale in un piccolo villaggio chiamato Lendsorf. Il protagonista è Yoel, studio proprio degli avvenimenti dell'Olocausto. Il ricercatore si fa portavoce di una battaglia legale che vorrebbe impedire a un gruppo di industriali di costruire proprio sul terreno in cui è avvenuta la strage.

"La Testimonianza" indaga tutti gli elementi del concetto di verità, quella verità che Yoel cerca di raggiungere in ogni modo possibile. Il protagonista deve però fare i conti in prima persona sulle realtà del proprio passato e sulle identità della propria madre, divenendo egli stesso al centro della battaglia legale e arrivando a porsi le domande più scomode. L'identità ebraica e il diritto alla giustizia sono gli strumenti fondamentali per questo compito.

Amichai Greenberg affronta il tema dell'Olocausto come un'indagine minuziosa, alla ricerca di nuovi indizi e dettagli, guidata da un necessario ed esistenziale bisogno di consapevolezza e di scoperta dei fatti. La determinazione del personaggio di Yoel è l'ultimo ingrediente che Greenberg aggiunge al proprio punto di vista.