Regia: Sebastian Maulucci

Cast: Lorenzo Richelmy, Robin Mugnaini, Laura Gigante, Chiara Martegiani, Margherita Vicario

Genere: Commedia drammatica, Colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, 2013

Distribuzione: PS Servizi Eventi Management

Data di uscita: 2 Febbraio 2017

Leonardo è un giovane di venticinque anni col passione dell'alpinismo e dei viaggi, all'alba della sua partenza per il Nepal è costretto a tornare nella casa dove è nato, nella campagna laziale a causa della morte del padre. Qui ritrova il fratellastro Riccardo, che gestisce l'azienda agricola di famiglia. La partenza per il Nepal verrà posticipata a tempo da definirsi, quando dovrà far i conti con l'eredità paterna e con il futuro dell'azienda. Dovrà perciò andare in aiuto a Riccardo per la questione, che li porterà fino in Toscana, dove Leonardo incontrerà anche Chiara, sorella di Riccardo, a cui si legherà.

Il titolo rimanda ad una attaccamento primordiale e ad un rimando ai natali del ragazzo, ma potrebbero essere collegati anche allo stesso Leonardo, che si ferma di viaggiare liberamente, come il vento, per tornare alla sedentarietà e alla certezza delle radici, ovvero la terra stessa.

La terra e il vento: il regista e il cast del film

"La vita e la terra" è l'esordio alla regia di Sebastian Maulucci, regista latinense che ha portato l'occhio della cinepresa sulla campagna pontina, restando attaccato a quelle che sono le sue radici. Il film racconta la realtà dell'Italia di oggi, dove la parola 'crisi' è seguita da 'ricerca del lavoro' e nella quale la laurea non è una certezza, dato che il protagonista lascia gli studi universitari proprio perché non è sicuro di un possibile impiego successivo.

Il volto di Leonardo è quello di un attore già noto al pubblico italiano sia per il ruolo di Cesare Schifani nella serie tv "I Liceali" che come figlio di Carlo Verdone in "Sotto una buona stella". Tra gli altri interpreti Robin Mugnaini ("L'Universale"), Laura Gigante, protagonista di "Albakiara", Chiara Martegiani ("Maternity Blues - Il bene dal male") e Margherita Vicario, che è apparsa in "To Rome with Love" ed ha recentemente recitato in "The Pills - Sempre meglio che lavorare".