La Terra dell’abbastanza (2018)

Regia: Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo

Cast: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Luca Zingaretti, Max Tortora

Genere: Drammatico

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 07 Giugno 2018

"La Terra dell'abbastanza" è il film d'esordio di Damiano D'Innocenzo e Fabio D'Innocenzo che si sono occupati anche della sceneggiatura, è stato presentato in anteprima a Febbraio al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella categoria Panorama.

Le vicende sono ambientate a Roma e hanno come protagonisti due giovani amici, Mirko e Manolo. Sono due bravi ragazzi che vivono nella periferia della città. Una notte, tornando a casa i auto, investono un uomo e decidono di scappare. Questa tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna, perché l'uomo rimasto ucciso nell'incidente era un pentito di un clan mafioso della zona, e i due ragazzi ottengono per questo la possibilità di entrare a far parte del gruppo criminale, il rispetto e il denaro che fino a quel momento non avevano mai avuto: sarà un lasciapassare per l'inferno che scambiano per un biglietto verso il paradiso.

"La Terra dell'abbastanza", la strada verso il male

Con "La Terra dell'abbastanza" i registi hanno voluto portare sul grande schermo la facilità con sui si è conquistati dal male. Mirko e Manolo, infatti, hanno ucciso un uomo involontariamente e invece di fermarsi, scelgono la via più facile quella della fuga e del silenzio. L'episodio, però, non darà tregua ai due amici, che decidono di non farsi consumare dai sensi di colpa, preferendo l'accumularsi di disumanizzazione fino ad arrivare al punto di non risucire a sentire più niente, neppure la coscienza. Quando si apre la porta dell'attività criminale si concretizza per i protagonisti la pista alternativa di cui credono di non aver bisogno, l'abitudine al male.

Mirko e Manolo non solo sono circondati dalla malavita che sfrutta l'indifferenza ostentata dai due per la sua attività, ma anche dei genitori che da tempo hanno smesso di fare da padre e da madre. La passività dei due amici è solo apparente: negli sguardi di Manolo si percepisce che quella è solo una corazza, Mirko è molto tormentato, e lo si capisce nei suoi scatti d'ira.