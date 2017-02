Regia: Radu Mihaileanu

Cast: Gemma Arterton, Elliott Gould, Sophie Nélisse, Derek Jacobi, Torri Higginson

Genere: Drammatico

Durata: 134 minuti

Produzione: Francia, Canada, Romania, USA 2016

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 4 Maggio 2017

Léo amava Alma più di ogni altra cosa. La seconda guerra mondiale, però, li ha però separati: Alma si è recata a New York e Léo, sopravvissuto alla guerra, promette di ricongiungersi all'amata. La scena si sposta a New York nel XXI secolo: a Chinatown abita Léo, ormai un anziano signore, che ancora ricorda il grande amore della sua vita e trascorre le sue giornate in compagnia dell'amico Bruno. Dall'altra parte della città, a Brooklyn, vive la vivace adolescente Alma, che si innamora per la prima volta del compagno di classe Misha.

Nulla sembra collegare Léo ed Alma, eppure i loro destini si intrecceranno inevitabilmente.

La Storia dell'amore: un sentimento che attraversa i confini del tempo

Diretto da Radu Mihaileanu e sceneggiato da Marcia Romano, "La storia dell'amore" è un adattamento dell'omonimo romanzo di Nicole Krauss, dalla struttura molto complessa. Tale aspetto è stato uno dei fattori che hanno spinto il regista ad adattarlo, scegliendo di farlo con due linee narrative diverse: "da un lato c'è Léo, che rivive a ritroso la sua esperienza d'amore; dall'altro, c'è l'adolescente Alma, la cui esistenza si dipana in maniera cronologica. Poi improvvisamente le due traiettorie prenderanno direzioni opposte e gli spettatori, oramai abituati grazie alle serie tv a non capire tutto immediatamente, saranno in grado di affrontare la complessità della narrazione".

Protagonisti del film sono Derek Jacobi e Sophie Nélisse, che interpretano rispettivamente il vecchio Léo e l'adolescente Alma. Lèo da giovane ha il volto di Mark Rendall, mentre Alma Mereminski, il suo grande amore, ha quello di Gemma Arterton. Bruno, il migliore amico del protagonista, è invece impersonato da Elliott Gould.