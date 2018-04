Regia: Massimo Bonetti

Cast: Alessandro Haber, Valeria Solarino, Francesco Montanari

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2014

Distribuzione: Ipnotica Distribuzioni

Data di uscita: 17 maggio 2018

Il film “La settima onda” ripercorre le vicende di Tanino, un giovane pescatore che vive in un paese del sud dell’Italia. Soppresso dalle difficoltà della vita matrimoniale, l’uomo, appassionato e sognatore, trova rifugio nell’amicizia con Vittorio, anche lui pescatore, che nonostante sia molto diverso dal protagonista, grazie alla stessa passione, diventa per lui una salvezza. Tra i due si crea da subito un profondo legame che con il tempo diventa difficile da spezzare, un legame in cui gli amici condividono anche le reciproche sofferenze e dispiaceri, come nel caso di un temuto magnate de pesce che si ritrova a manipolare i sogni e i progetti di Tanino e Vittorio, mettendo in pericolo le loro esistenze.

La storia si svolge sullo sfondo dei bellissimi paesaggi del Sud, incorniciati dal mare e sole che trasmettono perfettamente la bellezza del Mediterraneo.

La settima onda: secondo film da regista per Massimo Bonetti

La pellicola “La settima onda” è il secondo lungometraggio del regista Massimo Bonetti, conosciuto principalmente per la sua carriera da attore, durante la quale ha recitato in numerosissimi film e serie TV, tra cui “La squadra” (2000-2007) dove ha indossato in panni del personaggio principale.

La settima onda: il cast

Per il cast di “La settima onda” Massimo Bonetti ha scelto attori italiani di grande livello, come Valeria Solarino (“Smetto quando voglio“, “A casa tutti bene“, “Quanto basta“); Alessandro Haber, vincitore di diversi Nastro d’Argento, tra cui quelli per “Le rose del deserto” e “La sconosciuta” nel 2007. Mentre nei panni del protagonista principale vediamo Francesco Montanari, famoso per il suo ruolo nella serie TV “Il cacciatore” per cui, nel 2018, ricevette il premio come Miglior Attore Protagonista al Cannes International Series Festival.