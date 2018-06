Titolo originale: Muse

Regia: Jaume Balagueró

Cast: Christopher Lloyd, Franka Potente, Joanne Whalley, Ana Ularu, Elliot Cowan, Leonor Watling, Manuela Vellés, Yennis Cheung, Cally O'Connell, Sam Hardy

Genere: Horror, Thriller

Durata: 107 minuti

Produzione: Spagna, Irlanda, Francia, Belgio, 2017

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 22 agosto 2018

"La Settima Musa" è un film diretto da Jaume Balaguerò che prende spunto dal romanzo bestseller "La dama numero tredici" di José Carlos Somoza, scrittore e psichiatra nato all'Avana nel 1959 che attualmente vive e lavora a Madrid. Il romanzo "La dama numero tredici" vede come protagonista un professore di letteratura, Salomon Rulfo, grande amante della poesia. Notte dopo notte Salomon è sconvolto da un incubo terribile: una casa sconosciuta, sangue ovunque,atti indecifrabili, strani personaggi che non riconosce e una donna disperata che gli chiede aiuto chiamandolo per nome. Per andare a fondo della questione, il professor, affiancato dal suo emblematico aiutante, scoprirà che l'incubo non è solo un sogno, ma realtà.

La Settima Musa: rivisitazione che mescola intrigo e mistero

"La Settima Musa" è un thriller horror adattato dal bestseller "La dama numero tredici" di José Carlos Somoza che vuole proporre una rivisitazione cinematografica originale, mescolando intrigo e mistero in una serie di crimini irrisolti che solo il professor Samuel Salomon ( Elliot Cowan), segnato dal suo dramma personale, sarà capace di risolvere.

Il tormentato professore di letteratura,infatti non lavora ormai da un anno e vive ancora il dramma della tragica morte della sua fidanzata. Forse, proprio a causa del suo stato di dolore, un incubo ricorrente gli fa visita ogni notte tormentandolo con la visione di una donna che viene brutalmente uccisa durante uno strano rituale.

Un giorno però, succede un avvenimento che sconvolgerà per sempre la vita di Samuel Salomon: la stessa donna che gli appare in sogno viene trovata morta in circostanze strane. Il protagonista riesce a riesce a intrufolarsi sul luogo dell'omicidio dove incontra una ragazza, Rachel (Ana Ularu). Parlando con la ragazza il professore scopre che non è l'unico ad essere stato colpito dall'incubo, anche Rachel ne è vittima. Insieme, Samuel e Rachel decidono di andare a fondo del misterioso evento, facendo di tutto pur di scoprire l'identità della donna misteriosa. Il loro viaggio alla ricerca della verità però sarà tutt'altro che piacevole e li trascinerà alla scoperta di un mondo terrificante controllato dalle figure che da sempre nei secoli, hanno ispirato artisti e pittori: le Muse. Ma può realmente qualcosa di così bello come l'arte, essere fonte di tanto dolore e violenza?

La Settima Musa: film diretta da Jaume Balaguerò punta del genere horror

Jaume Balaguerò nel mondo horror viene considerato un dei registi più famosi, infatti molti dei film da lui diretti sono diventati un "must " per gli appassionati del genere, come per esempio la saga di "REC" o il thriller "Bed Time". Il regista è stato scelto per dirigere "La Settima Musa" già nell'ottobre del 2014 quando aveva dichiarato "quando ho letto l'opera di Somoza sono rimasto davvero colpito. Questo è esattamente il genere di storia che mi ha sempre affascinato, sia da spettatore che da regista. La giusta combinazione di soprannaturale, seduzione, rituali macabri e amore, in un prodotto esplosivo che ha tutti gli ingredienti per essere davvero terrificante." Il film "La Settima Musa" aveva già visto l'avvio della produzione nell'anno 2016 promettendo agli amanti dell' horror l'uscita al cinema il Giugno 2018, ritardata però per alcune modifiche alla sceneggiatura come l'aggiunta del carattere di Rachel.