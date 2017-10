La ragazza nella nebbia - Recensione: una prima prova da regista ben riuscita per Donato Carrisi

Per il suo esordio dietro la macchina da presa il noto scrittore di Martina Franca, Donato Carrisi, adatta per il grande schermo il suo omonimo romanzo, del quale cura personalmente la sceneggiatura, a dire il vero scritta prima che la storia divenisse un libro, per poi essere rielaborata per il grande schermo. Avvalendosi di un cast di rango e di collaboratori di grande esperienza, confeziona un noir ben riuscito, che rispetta i canoni del genere, non mancando di far riflettere sulle devianze morali della nostra società.

La ragazza nella nebbia: un noir classico che sbatte il mostro in prima pagina

"La ragazza nella nebbia" potrebbe a ragione essere inserito nella categoria dei thriller, ma per quel suo sapore retrò che si fonde ai mali dei nostri tempi, e per quel grigiore perenne che accompagna la narrazione, rimanda ai classici noir, quelli in cui lo spazio per la pietà umana è davvero esiguo.

È il racconto della sparizione di una giovanissima ragazza, in un piccolo paesino di montagna, quasi dimenticato dal mondo che, grazie ad un espediente dell'investigatore che arriva dalla città, vede accendersi i riflettori su tutto e tutti. Il circolo mediatico s'impadronisce del paese, solleticando la vanità di molti, disposti a sacrificare giustizia e verità per un'apparizione in video.

Carrisi fonde al racconto investigativo l'analisi di una società che lucra sul male, mostrando come, ai tempi d'oggi, il crimine è un vero e proprio business, soprattutto per gli organi d'informazione, ma anche per i piccoli centri 'luoghi del delitto', improvvisamente inondati da stampa e curiosi, che fanno la fortuna di ristoratori e albergatori.

La ragazza nella nebbia: Toni Servillo, Jean Reno e Alessio Boni illuminano lo schermo

In un cast dove nessuno sfigura, la notizia sarebbe che Servillo non è in parte, ma come sempre l'attore partenopeo centra il personaggio, regalando allo spettatore una figura ben definita e caratterizzata nel profondo. Il suo agente Vogel è un uomo vanitoso che ha la presunzione di fare sempre la cosa giusta, dimenticando a volte quella correttezza che il suo ruolo implica.

Il suo voler apparire lo fa piegare al compromesso mediatico, rischiando più volte di rimanerne schiacciato. Servillo divide il set con uno Jean Reno decisamente in forma, che ha volutamente scelto di recitare in italiano, arricchendo notevolmente il suo ruolo, quello di uno psichiatra della zona. Alessio Boni veste invece i panni di un dimesso professore, il mostro da sbattere in prima pagina per alimentare il calderone mediatico.

La ragazza nella nebbia: Carrisi scandaglia il male che può covare in ciascuno di noi

"La ragazza nella nebbia" è un film avvincente, che accompagna lo spettatore negli inferi, Carrisi muove la macchina da presa con cura e opta per scelte tecniche che fanno respirare allo spettatore una sorta di malinconia perenne. A completare il quadro una colonna sonora che non cede all'elettronica ed una scelta di costumi che influiscono sulla caratterizzazione dei personaggi.

Lo scrittore-regista sembra voler dire che il male è lì, insito in ciascuno di noi, a volte rimane sopito, a volte si desta, perché gli affanni della vita ci portano a compiere gesti estremi, a volte invece germoglia e prolifica senza ragione, ammettendo che possa esistere, seppur insana, una ragione per perpetrarlo.

Carrisi si dimostra con questo film un narratore completo, capace di animare sullo schermo ciò che ha creato sulla carta, grazie anche a quel suo scrivere per immagini che ha colpito i lettori fin dall'esordio editoriale, e non può non aver facilitato il suo lavoro sul set.

Maria Grazia Bosu