La ragazza dei tulipani (2017)

Titolo originale: Tulip Fever

Regista: Justin Chadwick

Cast: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph Waltz, Jack O'Connell (II),Matthew Morrison, Cara Delevingne, Zach Galifianakis, Holliday Grainger, Tom Hollander, Kevin McKidd, Douglas Hodge, Joanna Scanlan

Genere: Drammatico, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: USA, Gran Bretagna 2017

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 6 settembre 2018

La ragazza dei tulipani è un film di genere drammatico, sentimentale del 2017, diretto da Justin Chadwick, con Alicia Vikander e Dane DeHaan, basato su l'omonimo romanzo di Deborah Moggach del 1999.

La ragazza dei tulipani: storia di amori e tradimenti

Le vicende della commedia drammatica di Chadwick, si svolgono ad Amsterdam nel 1636: la capitale olandese è in pieno fermento, il commercio prospera e le arti fioriscono. La trama del film " La ragazza dei tulipani" racconta la storia di Sophia un orfana cresciuta dalle suore che un giorno viene presa in sposa da un ricco mercante molto più vecchio di lei, di nome Cornelis Sandvoort.

Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo mettendo, così, in pericolo il loro matrimonio. Un giorno i coniugi decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista di nome Jan Van Loos.

Ma, la vicenda si complica ulteriormente quando la cameriera della giovane donna, Maria, scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe.

La ragazza dei tulipani: la vicenda storica

Sullo sfondo delle vicende di amorose di Sophia, c'è la follia collettiva che si venne a creare in Olanda proprio nel 1936, la prima crisi economica della storia che portò alla rovina di centinaia di persone e famiglie. Questa grave crisi prende storicamente il nome di "Tulip Fever" ovvero la febbre per i tulipani, che non a caso è il titolo originale di questa pellicola. Dai mercanti ai ricchi borghesi in Olanda scoppia la mania dei tulipani, che portò quasi al collasso l'economia del paese, la fissazione per questa pianta diventò tale che il loro prezzo di acquisto arrivò a livelli esorbitanti fino al punto di superare il valore di una casa.