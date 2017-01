Titolo originale: The Eagle Huntress

Regia: Otto Bell

Cast: Daisy Ridle

Genere: Documentario, Colore

Durata: 87 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Mongolia, USA, 2016

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 23 Marzo 2017

I cacciatori delle popolazioni mongole hanno una tradizione millenaria che vede le aquile essere, da sempre, le compagne leali dei cacciatori.

In questa tipologia di caccia, il rapporto con la natura è fondamentale poichè si sfruttano lupi, volpi e altri animali, in un'arte venatoria che si trasmette da padre in figlio.

Nel documentario "La Principessa e L'Aquila" la protagonista è Aishoplan, una coraggiosissima tradicenne che non ha mai temuto le aquile, nè si è fatta mai problemi ad arrampicarsi in alta montagna per catturare il cucciolo di aquila l'indomani dello svezzamento, per crescerlo secondo quelli che sono stati gli insegnamenti di suo padre.

Incredibilmente forte e sicura di sè, Aishoplan è la prima cacciatrice con le aquile di sesso femminile e nonostante il parere negativo di molti anziani della sua comunità, la giovane non si è mai fermata dal seguire i propri obiettivi di fronte a nulla, nè lo farà in futuro.