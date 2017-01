Regia: Stefano Incerti

Genere: Massimiliano Gallo, Pina Turco, Cristina Donadio, Arturo Muselli, Lucianna De Falco. «continua Stefania Zambrano, Francesco Borragine, Giorgio Pinto, Tony Tammaro

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Good Films

Data di uscita: 23 Marzo 2017

"La parrucchiera" è una commedia pop d’autore del regista napoletano Stefano Incerti.

La protagonista è l’attrice Pina Turco, la moglie di Ciro Di Marzio nella serie Sky “Gomorra”. La pellicola, tutta al femminile, racconta le due anime di Napoli, quella borghese e quella popolare. Una parrucchiera e ragazza madre, dopo aver lavorato in un salone del Vomero, perde il lavoro e cerca di mettersi in proprio ai Quartieri spagnoli. Comincia così il confronto-scontro tra la ex titolare e la bella parrucchiera aiutata dal suo ex compagno e da un gruppo di giovanissime amiche.