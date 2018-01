La Overbrook Entertainment decide di interrompere le collaborazioni con la Sony, dopo 10 anni di progetti comuni. Sembra che la casa di produzione fondata da Will Smith e James Lassiter voglia restare indipendente.

La Overbrook Entertainment interrompe le future collaborazioni con la Sony

Sembra proprio che, dopo 10 anni di collaborazione e progetti comuni, il nome della Overbrook Entertainment non sarà più affiancato a quello della Sony. Nonostante non sia ancora stato confermato ufficialmente, risulta quasi certo che la casa di produzione fondata da Will Smith e James Lassiter tra il 1997 e il 1999 resterà indipendente. Per settimane, sembrava che la Overbrook Entertainment volesse stipulare un accordo con Netflix (dato il successo del film “Bright”) ma evidentemente neanche questo progetto ha convinto totalmente Smith e Lassiter.

Tuttavia, la separazione tra le due case di produzione non è definitiva. La Sony e la Overbrook Entertainment infatti continueranno a collaborare ad alcuni progetti che stanno portando avanti insieme da qualche tempo, come ad esempio “Bad Boys for Life”.

Le motivazioni di Smith e Lassiter

I due fondatori della Overbrook Entertainment si dicono determinati a rendere completamente indipendente la loro casa di produzione. Questo non significa di certo che non collaboreranno più con altre produzioni, ma semplicemente che hanno intenzione di considerare alcune strade alternative come proprie. Non è escluso, quindi, nulla per il momento.

Le collaborazioni tra Sony e Overbrook Entertainment risalgono a venti anni fa e i progetti tra le due case di produzione sono sempre stati di ampio successo. Difficile, infatti, dimenticare pellicole come “La ricerca della felicità”, “Hitch”, “Hancock” e “Karate Kid”: nessuna di queste ha infatti deluso le aspettative ai box office.

Claudia Pulella

4/1/2017