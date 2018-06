Regia: Gianfrancesco Lazotti

Cast: Michela Andreozzi, Cristiana Capotondi, Riccardo De Filippis, Marco Guazzone, Tommaso Lazotti, Philippe Leroy, Teresa Mannino, Andrea Sartoretti

Genere: Drammatico, colore

Produzione: 2016

Durata: 90 minuti

Distribuzione: Distribuzione Indipendente

Data di uscita: 22 novembre 2018

L'ultima lavoro dietro la macchina da presa di Gianfrancesco Lazotti, il regista romano che abbiamo già visto in passato con "Dalla vita in poi" (2010), "I ragazzi del muretto" (1996) e "Linda e il Brigadiere" (1997), prende nome di "La notte è piccola per noi."

L'opera è stata presentata alla settima edizione del Bif&st e riporta le lancette dell'orologio indietro, all'anno 1983 e quindi al pluri-premiato "Ballando ballando" del famoso regista Ettore Scola scomparso nel 2016.

La notte è piccola per noi: tutti in pista!

Ne "La notte è piccola per noi" lo scenario è quello di una sala da ballo di un qualsiasi Sabato sera. La sala da ballo è frequentata da persone molto diverse fra loro, eppure le loro vite sono destinate ad intrecciarsi proprio lì.

Seguiamo quindi le vicende di un appuntamento al buio, con lo stupore della donna matura e del giovane ragazzo che non si erano mai visti e non sospettavano la differenza d'età, costretti a spogliarsi di tutte le menzogne raccontatosi a vicenda in chat; la bella cantante della band si vede corteggiata da un suo ex-ragazzo, un pugile fallito che si ostina a non lasciarla andare; una donna separata da anni attende ancora il suo uomo incapace di proseguire il suo cammino; un maresciallo dei carabinieri si lascia sfuggire, distratto da un'aitante cameriera, un ladro di sua conoscenza; quattro professoresse festeggiano la loro promozione, dimostrandosi purtroppo tanto irritanti nei modi da innervosire la clientela e i camerieri.

Vi sono altri personaggi, come una cameriera dalla simpatica spiccata ed una misteriosa cartomante. Tutti insieme dipingono un quadro con gradazioni di ironia e humor mescolato al retrogusto amaro delle commedie vecchio stile.

Fortunatamente, non vi sono macchie di volgarità o ironia banale e spicciola.