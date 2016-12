La Mummia: Tom Cruise e la nuova foto dal set

La Mummia: in arrivo la nuova fotografia proveniente direttamente dal set con Tom Cruise.

La Mummia: work in progress

Arriva sul web una nuova fotografia proveniente dal set cinematografico di “La Mummia”, con Tom Cruise nei panni del protagonista. Con la nuova foto, proseguono i lavori finalizzati a restaurare un classico dell’horror del cinema firmato Universal.

Il pubblico non vede l’ora di vedere sul grande schermo il remake del film con Tom Cruise nei panni di un uomo semplice, che si ritrova a dover affrontare un’antica principessa ritornata in vita dal regno dei morti, una mummia (interpretata da Sofia Boutella) che ha un solo scopo, la vendetta contro l’umanità.

L’attore protagonista non dovrà affrontare solamente la mummia, ma si ritroverà nel proprio percorso (come svelato anche dal primo trailer) a fronteggiarsi persino con il Dr. Jekyll, interpretato da Russel Crowe.

La Mummia: le dichiarazioni di Alex Kurtzman

come annunciato anche dallo stesso regista, Tom Cruise prenderà parte al remake del film in maniera del tutto nuova, adottando uno stile assolutamente diverso rispetto quello al quale aveva abituato il pubblico nelle pellicole passate.

In seguito a quanto riportato, Alex Kurtzman ha dichiarato che: “Quando stavamo sviluppando lo script sapevamo che Tom sarebbe stato coinvolto. Io ho subito detto ‘Ragazzi, sono 30 anni che Tom Cruise salva sempre la situazione.

Qui abbiamo a che fare con un film di mostri, e i mostri più spaventosi sono proprio quelli nei confronti dei quali i protagonisti perdono il controllo.’ Se presenti gli eroi come personaggi che hanno tutto sotto controllo, e poi togli loro questo controllo e questa capacità di gestire tutto, allora le cose si fanno interessanti. Se fai vivere loro le cose più incredibili, come svegliarsi in una sacca per cadaveri, allora anche il pubblico comincerà a dire ‘Ok, non ha idea di come cavarsela, dunque non è così certo che se la caverà’.

Tutto, a un certo punto, diviene completamente imprevedibile. È interessante che la gente ci dica ‘Santo cielo, non avevamo mai sentito Tom urlare di terrore prima d’ora!’. È questo il punto. Tom non è mai stato, in termini di ruoli, in una posizione del genere.”

Sarà interessante riuscire a vedere Tom Cruise nei panni di un uomo comune che rischia la vita e che prova realmente un senso di terrore e disorientamento. Questo approccio senza dubbio aiuterà a ridurre la “prevedibilità” delle scene dove la forza del protagonista riesce a risolvere ogni situazione senza problema.

Questa volta, la chiave per far tornare il pubblico ad emozionarsi è la suspense, in quel senso di indecisione e insicurezza che ad ogni scena lascia sempre un punto interrogativo, che prepara a qualsiasi sorpresa.

L’emozionante film de “La Mummia” verrà rilasciato l’ 8 Giugno 2017.

Corrado Zocco

28/12/2016